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Posted 17 сентября, 13:26

Published 17 сентября, 13:26

Modified 17 сентября, 13:31

Updated 17 сентября, 13:31

Рабочим из Узбекистана помогут адаптироваться в Тюмени

Рабочим из Узбекистана помогут адаптироваться в Тюмени

17 сентября 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney
На форуме TNF-2024 приняли решение о создании трех учебных центров для того, чтобы мигрантам было проще адаптироваться при посещении Тюмени для работы на местных стройках, предприятиях и других местах трудоустройства.

Как сообщает портал РБК Тюмень, работать учреждения будут в трех городах Узбекистана — это Карши, Самарканд и Ташкент. Инициативу уже одобрило государственное агентство по миграции.

Центры помогут рабочим из Узбекистана подготовиться к работе на территории Тюменской области. Также там будут проводить профессиональный отбор тех, кто сможет справляться с поставленными задачами и упростят аттестацию иностранных специалистов.

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#Александр Смирнов#Мигранты#Новости тюмени#Миграция#Нелегальные мигранты
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