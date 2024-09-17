Рабочим из Узбекистана помогут адаптироваться в Тюмени

Posted 17 сентября, 13:26
Published 17 сентября, 13:26
Modified 17 сентября, 13:31
Updated 17 сентября, 13:31
Как сообщает портал РБК Тюмень, работать учреждения будут в трех городах Узбекистана — это Карши, Самарканд и Ташкент. Инициативу уже одобрило государственное агентство по миграции.
Центры помогут рабочим из Узбекистана подготовиться к работе на территории Тюменской области. Также там будут проводить профессиональный отбор тех, кто сможет справляться с поставленными задачами и упростят аттестацию иностранных специалистов.