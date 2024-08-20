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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Тюмени пройдут рейды по выявлению нелегальных мигрантов

Охота открыта: тюменские силовики устроят облавы на нелегальных мигрантов

20 августа 2024, 10:56
Фото: 1MI

В Тюмени пройдут рейды по выявлению нелегальных мигрантов

На оптовых продовольственных базах Тюмени от внимания правоохранительных органов скрываются нелегальные мигранты из стран ближнего зарубежья. Об этом изданию URA.RU стало известно от источника, близкого к правоохранительным структурам. По его словам, в ближайшее время там будут проведены рейды.

Источник агентства, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что в Тюмени оптовые базы занимают обширные территории, благодаря чему там легко скрыться. По его словам, если силовики проводят рейд на таких базах, то информация об этом быстро распространяется. Поэтому у иностранцев есть время, чтобы спрятаться.

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Источник также сообщил, что ближайшее время сотрудники правоохранительных органов планируют провести там рейды.

«Есть план мероприятий, в который включены проверки оптовых баз Тюмени. Особый акцент будет сделан на поиск нелегальных мигрантов», — отметил собеседник URA.RU.

Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени выдворили мигранта-узбека. Мужчину оштрафовали на сумму в 2 000 рублей и приняли решение о его административном выдворении за пределы РФ. Он должен будет покинуть страну самостоятельно, под контролем соответствующих органов.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Сотрудники полиции#Силовые структуры#Миграция#Нелегальные мигранты#Рейды#Незаконная миграция#Федеральная миграционная служба#Трудовая миграция
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