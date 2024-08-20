Охота открыта: тюменские силовики устроят облавы на нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Источник агентства, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что в Тюмени оптовые базы занимают обширные территории, благодаря чему там легко скрыться. По его словам, если силовики проводят рейд на таких базах, то информация об этом быстро распространяется. Поэтому у иностранцев есть время, чтобы спрятаться.
Источник также сообщил, что ближайшее время сотрудники правоохранительных органов планируют провести там рейды.
«Есть план мероприятий, в который включены проверки оптовых баз Тюмени. Особый акцент будет сделан на поиск нелегальных мигрантов», — отметил собеседник URA.RU.
Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени выдворили мигранта-узбека. Мужчину оштрафовали на сумму в 2 000 рублей и приняли решение о его административном выдворении за пределы РФ. Он должен будет покинуть страну самостоятельно, под контролем соответствующих органов.