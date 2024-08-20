Охота открыта: тюменские силовики устроят облавы на нелегальных мигрантов

Источник агентства, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что в Тюмени оптовые базы занимают обширные территории, благодаря чему там легко скрыться. По его словам, если силовики проводят рейд на таких базах, то информация об этом быстро распространяется. Поэтому у иностранцев есть время, чтобы спрятаться.