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Posted 5 ноября, 08:13

Published 5 ноября, 08:13

Modified 5 ноября, 08:36

Updated 5 ноября, 08:36

На Тюмень наступают снегопады, метели и похолодание

На Тюмень наступают снегопады, метели и похолодание

5 ноября 2024, 08:13
Фото: 1MI.
С 6 ноября синоптики обещают обильные снежные осадки и метель. Температура воздуха опустится до -10 градусов. Установится снежный покров.

В ближайшие дни в Тюмени выпадет до 10 см снега. Толщина снежного покрова в среднем составит 1-3 см. Наиболее интенсивные снегопады ожидают жителей южной и юго-восточной частей региона.

«На юге Тюменской области в дневные часы 6 ноября и в ночные часы 7 ноября ожидается снег, усиление ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Днем 7 ноября в большинстве районов снег, порывы ветра до 16 м/с, местами метель», — сообщают метеорологи.
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На фоне ухудшения погоды сотрудники ГИБДД и дорожных служб предпринимают меры по повышению безопасности на автотрассах. На некоторых участках в Тюменской области уже действуют временные знаки ограничения скорости.

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