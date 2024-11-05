На Тюмень наступают снегопады, метели и похолодание

Posted 5 ноября, 08:13
Published 5 ноября, 08:13
Modified 5 ноября, 08:36
Updated 5 ноября, 08:36
В ближайшие дни в Тюмени выпадет до 10 см снега. Толщина снежного покрова в среднем составит 1-3 см. Наиболее интенсивные снегопады ожидают жителей южной и юго-восточной частей региона.
«На юге Тюменской области в дневные часы 6 ноября и в ночные часы 7 ноября ожидается снег, усиление ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Днем 7 ноября в большинстве районов снег, порывы ветра до 16 м/с, местами метель», — сообщают метеорологи.
На фоне ухудшения погоды сотрудники ГИБДД и дорожных служб предпринимают меры по повышению безопасности на автотрассах. На некоторых участках в Тюменской области уже действуют временные знаки ограничения скорости.