nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 08:17

Published 13 ноября, 08:17

Modified 13 ноября, 08:19

Updated 13 ноября, 08:19

Тюменские власти объяснили, что ждет спорные дома в Перевалово.

Война за ИЖС: тюменские власти объяснили, что ждет спорные дома в Перевалово

13 ноября 2024, 08:17
Фото: nashgorod.ru. Тюменские власти объяснили, что ждет спорные дома в Перевалово.

Тюменские власти объяснили, что ждет спорные дома в Перевалово

Сюжет
Жалоба
Жители Перевалово продолжают бороться за возвращение своим домом статуса ИЖС. Люди ждали, что из собственников отберут участников для рабочей группы по решению проблемы. Однако жильцы в разработке вариантов планировки участвовать не будут.

В правительстве Тюменской области «Нашему городу» пояснили, что в ходе Прямой линии губернатор дал поручение главному управлению строительства и администрации Тюменского района «собраться с собственниками и эту ситуацию проанализировать». Однако речь идёт не о создании рабочей группы, а о согласовании подходов к решению вопросов планировки улично-дорожной сети.

«Главное управление строительства совместно с администрацией района сейчас разрабатывает несколько вариантов планировки, которые укладываются в существующие нормативы законодательства. Эти варианты будут предложены жителям, которые приобрели дома в Перевалова, чтобы совместно выбрать из них оптимальный, отвечающий интересам жителей, и далее двигаться к его реализации», — рассказали региональные власти.

Местные жители сообщили, что это дает им хоть кукую-то ясность, потому что к сегодняшнему дню их попросили лишь направить вопросы в Переваловское МО. Среди жильцов самостоятельно организовали инициативную группу из 20 человек для взаимодействия с властями. В их число вошли и ветераны СВО.

«Нас называют „ряжеными“»: тюменские ветераны СВО обратились к полпреду Жоге
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Перевалово сейчас активно готовятся к суду, на котором будет решена судьба домов, мешающих прокладыванию новых дорог.

Читайте также:
На работе, как в 90-е! На сотрудников тюменских аптек вешают крупные недостачиВетераны СВО из тюменского села готовы пожаловаться Путину на местные властиЖители тюменского дома тонут в нечистотах вторые сутки
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Жалобы#Новости тюмени#Губернатор#Жалоба#Перевалово
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика