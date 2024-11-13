Война за ИЖС: тюменские власти объяснили, что ждет спорные дома в Перевалово

Местные жители сообщили, что это дает им хоть кукую-то ясность, потому что к сегодняшнему дню их попросили лишь направить вопросы в Переваловское МО. Среди жильцов самостоятельно организовали инициативную группу из 20 человек для взаимодействия с властями. В их число вошли и ветераны СВО.