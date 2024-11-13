Война за ИЖС: тюменские власти объяснили, что ждет спорные дома в Перевалово

Posted 13 ноября, 08:17
Published 13 ноября, 08:17
Modified 13 ноября, 08:19
Updated 13 ноября, 08:19
В правительстве Тюменской области «Нашему городу» пояснили, что в ходе Прямой линии губернатор дал поручение главному управлению строительства и администрации Тюменского района «собраться с собственниками и эту ситуацию проанализировать». Однако речь идёт не о создании рабочей группы, а о согласовании подходов к решению вопросов планировки улично-дорожной сети.
«Главное управление строительства совместно с администрацией района сейчас разрабатывает несколько вариантов планировки, которые укладываются в существующие нормативы законодательства. Эти варианты будут предложены жителям, которые приобрели дома в Перевалова, чтобы совместно выбрать из них оптимальный, отвечающий интересам жителей, и далее двигаться к его реализации», — рассказали региональные власти.
Местные жители сообщили, что это дает им хоть кукую-то ясность, потому что к сегодняшнему дню их попросили лишь направить вопросы в Переваловское МО. Среди жильцов самостоятельно организовали инициативную группу из 20 человек для взаимодействия с властями. В их число вошли и ветераны СВО.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Перевалово сейчас активно готовятся к суду, на котором будет решена судьба домов, мешающих прокладыванию новых дорог.