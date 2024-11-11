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Posted 11 ноября, 08:12

Published 11 ноября, 08:12

Modified 11 ноября, 08:14

Updated 11 ноября, 08:14

Механизмы расчета размера компенсаций при КРТ в Тюмени могут пересмотреть

Механизмы расчета размера компенсаций при КРТ в Тюмени могут пересмотреть

11 ноября 2024, 08:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
По словам директора Института развития агломерации Нижегородской области Михаила Генина, инициативу внести изменения в закон о КРТ в части определения размера компенсаций, планируют направить тюменским властям.

Это необходимо для снижения уровня общественного напряжения. Немалая часть жителей города, чьи дома попали в зону реновации, жалуется на размеры предложенных выплат.

«Сейчас вопрос выплат гражданам при КРТ не полностью урегулирован. Но на уровне Нижегородской области мы научились с этим работать. Ввели четкие критерии для тех индивидуальных жилых домов, которые могут попасть в границы КРТ. Также в экономику программы закладывается коэффициент улучшения жилищных условий. То есть если мы расселяем 10 тысяч квадратных метров жилья, то должны предоставить 12-13 тысяч. Такая практика показывает высокий процент успеха», — пояснил Михаил Генин РБК Тюмень.

По словам экспертов, также важно при КРТ вести диалог с гражданами, проводить разъяснительную работу, пытаться найти компромиссы.

В настоящее время в Тюменской области заключено 25 договоров о реализации программ КРТ. В разработке находятся еще 10 территорий. Почти все проекты, за исключением одного в Тобольске, реализуют в Тюмени.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют отдать под реновацию земельный участок в районе улицы Константина Заслонова на Лесобазе. О планах по реализации КРТ сообщил на Градостроительном форуме директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.

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