Механизмы расчета размера компенсаций при КРТ в Тюмени могут пересмотреть

Posted 11 ноября, 08:12
Published 11 ноября, 08:12
Modified 11 ноября, 08:14
Updated 11 ноября, 08:14
Это необходимо для снижения уровня общественного напряжения. Немалая часть жителей города, чьи дома попали в зону реновации, жалуется на размеры предложенных выплат.
«Сейчас вопрос выплат гражданам при КРТ не полностью урегулирован. Но на уровне Нижегородской области мы научились с этим работать. Ввели четкие критерии для тех индивидуальных жилых домов, которые могут попасть в границы КРТ. Также в экономику программы закладывается коэффициент улучшения жилищных условий. То есть если мы расселяем 10 тысяч квадратных метров жилья, то должны предоставить 12-13 тысяч. Такая практика показывает высокий процент успеха», — пояснил Михаил Генин РБК Тюмень.
По словам экспертов, также важно при КРТ вести диалог с гражданами, проводить разъяснительную работу, пытаться найти компромиссы.
В настоящее время в Тюменской области заключено 25 договоров о реализации программ КРТ. В разработке находятся еще 10 территорий. Почти все проекты, за исключением одного в Тобольске, реализуют в Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют отдать под реновацию земельный участок в районе улицы Константина Заслонова на Лесобазе. О планах по реализации КРТ сообщил на Градостроительном форуме директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.