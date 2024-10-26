Мэр Афанасьев взялся за дело многодетной семьи, дом которой попал под КРТ

Posted 26 октября, 04:57
Published 26 октября, 04:57
Modified 26 октября, 04:59
Updated 26 октября, 04:59
История тюменцев получила широкую огласку. «Наш Город» писал, что семья пытается оспорить выкупную стоимость дома и земельного участка площадью 225 квадратных метров. В ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разобраться с данной ситуацией.
Как пояснил Максим Афанасьев, озвученная застройщиком сума в 4,5 миллиона рублей является предварительной — администрация города в настоящее время не провела официальную оценку имущества. Оценка независимой специализированной компании, заказанная органом власти, всё ещё находится в процессе выполнения и будет готова только к 5 ноября 2024 года.
«Не все собственники до конца понимают процедуру выкупа, и это может вызывать напряжённые ситуации. Поэтому подготовим официальные информационные письма для собственников, в которых подробно опишем последовательность действий», — сообщил Афанасьев в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого года расселят скандальный дом на Индустриальной. На данный момент идет подготовка всех необходимых документов.