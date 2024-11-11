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Posted 11 ноября, 07:45

Published 11 ноября, 07:45

Modified 11 ноября, 08:35

Updated 11 ноября, 08:35

В тюменских школах вместо звонка будет звучать теперь музыка

В тюменских школах вместо звонка будет звучать теперь музыка

11 ноября 2024, 07:45
Фото: 1MI.
Проект «Музыка вместо звонков» запустило Министерство просвещения РФ. В ноябре вместо звонков прозвучат отрывки из песен Александры Пахмутовой к 95-летию со дня рождения композитора.

Выбраны четыре песни: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». В декабре вместо звонков будут играть музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского.

Все мелодии записали детские музыкальные коллективы из разных регионов России, пишет телеканал Саратов 24.

Целью данного нововведения является приобщение юных жителей страны к музыкальной культуре через знакомство с произведениями выдающихся композиторов России.

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Ранее «Наш Город» писал, что учащие одной из школ Тюмени пожаловались в социальных сетях на полчища тараканов, снующих по помещениям общеобразовательного учреждения. По словам школьников, насекомые облюбовали раздевалки, батареи и питьевые фонтанчики.

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