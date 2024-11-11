В тюменских школах вместо звонка будет звучать теперь музыка

Ранее «Наш Город» писал, что учащие одной из школ Тюмени пожаловались в социальных сетях на полчища тараканов, снующих по помещениям общеобразовательного учреждения. По словам школьников, насекомые облюбовали раздевалки, батареи и питьевые фонтанчики.