Старая ремонту не подлежит: к Новому году в Тюмени установят ель за миллионы рублей

Posted 11 ноября, 07:12
Published 11 ноября, 07:12
Modified 11 ноября, 07:14
Updated 11 ноября, 07:14
«Новогодняя ель, которую устанавливали там ранее, уже более 20 лет. Ремонту и установке она уже не подлежит», — пояснили 72.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.
В целом на оформление города к празднику в этом году администрация Тюмени планирует потратить более 22 миллионов рублей.
В том числе из бюджета потратят более 4 миллионов рублей на ремонт и установку имеющихся новогодних конструкций «Шары», «Варежки», «Рыба-Кит», «Конек-Горбунок», «Перо Жар-птицы» и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени ищут компанию, которая займется изготовлением листовок-памяток по профилактике экстремизма на иностранных языках: азербайджанском, казахском, киргизском и таджикском.