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Posted 11 ноября, 07:12

Published 11 ноября, 07:12

Modified 11 ноября, 07:14

Updated 11 ноября, 07:14

В Тюмени к Новому году установят новую главную елку

Старая ремонту не подлежит: к Новому году в Тюмени установят ель за миллионы рублей

11 ноября 2024, 07:12
Фото: Администрация Тюмени.

В Тюмени к Новому году установят новую главную елку

Сюжет
Новый год
Новая многометровая ель появится на площади 400-летия Города. Она заменит елку, служившую городу на протяжении двух десятков лет.
«Новогодняя ель, которую устанавливали там ранее, уже более 20 лет. Ремонту и установке она уже не подлежит», — пояснили 72.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.
Фото: Администрация Тюмени

В целом на оформление города к празднику в этом году администрация Тюмени планирует потратить более 22 миллионов рублей.

Фото: Администрация Тюмени

В том числе из бюджета потратят более 4 миллионов рублей на ремонт и установку имеющихся новогодних конструкций «Шары», «Варежки», «Рыба-Кит», «Конек-Горбунок», «Перо Жар-птицы» и т. д.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени ищут компанию, которая займется изготовлением листовок-памяток по профилактике экстремизма на иностранных языках: азербайджанском, казахском, киргизском и таджикском.

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