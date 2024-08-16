Утвержден график каникул на новый учебный год для школьников Тюменской области

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В России наконец утвердили график школьных каникул на 2024-2025 учебный год. Таким образом, осенние школьные каникулы начнутся 28 октября и продлятся до 4 ноября (в этот день россияне будут праздновать День народного единства).
Зимние каникулы начнутся 30 декабря, школьники будут отдыхать до 12 января 2025 года. Весенние — с 24 по 30 марта следующего года, летние — с 25 мая по 31 августа 2025 года.
Добавим, что в феврале у первоклассников пройдут дополнительные каникулы. Они запланированы с 15 по 24 февраля.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября. Дело в том, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день — воскресенье.