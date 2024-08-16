nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Утвержден график каникул на новый учебный год для школьников Тюменской области

Утвержден график каникул на новый учебный год для школьников Тюменской области

16 августа 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Министерство просвещения России утвердило график каникул на новый учебный год. Однако окончательное решение о датах каникул принимают школьные педсоветы.

В России наконец утвердили график школьных каникул на 2024-2025 учебный год. Таким образом, осенние школьные каникулы начнутся 28 октября и продлятся до 4 ноября (в этот день россияне будут праздновать День народного единства).

Зимние каникулы начнутся 30 декабря, школьники будут отдыхать до 12 января 2025 года. Весенние — с 24 по 30 марта следующего года, летние — с 25 мая по 31 августа 2025 года.

Добавим, что в феврале у первоклассников пройдут дополнительные каникулы. Они запланированы с 15 по 24 февраля.

В Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября — почему?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября. Дело в том, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день — воскресенье.

Читайте также:
Пьяный тюменец до смерти забил своего отца ковшомТюменец забил до смерти и сжег двух цыганЛето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
Сегодня, 08:03
Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео
Сегодня, 07:21
«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар
Сегодня, 06:42
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
Сегодня, 08:26
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
Сегодня, 05:41
Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?
Сегодня, 08:29