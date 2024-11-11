Рыбалка отменяется! Тюменским рыболовам запретили выходить на водоемы

В начале сезона лед также еще не стабилизировался и не стал монолитным, он может быть разной толщины в зависимости от места: у берега он часто крепче, но уже в нескольких метрах от него быстро истончается. Кроме того, оттепели и перепады температур делают его менее прочным и более пористым, что приводит к опасности даже при достаточной, на первый взгляд, толщине. Рыбаки, выходящие на такой лед, подвергаются риску оказаться в ледяной воде, что крайне опасно и может привести к трагическим последствиям.