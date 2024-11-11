Рыбалка отменяется! Тюменским рыболовам запретили выходить на водоемы

Posted 11 ноября, 06:41
Published 11 ноября, 06:41
Modified 11 ноября, 06:43
Updated 11 ноября, 06:43
Едва на водоемах сформировалась ледяная корка, рыбаки уже выбежали со своими снастями и стали бурить лунки. В социальных сетях они хвастаются уловом и вызывают зависть у тех, кто еще не решился отправится на зимнюю рыбалку.
Однако, согласно рекомендациям МЧС, для безопасного выхода на лед его толщина должна составлять минимум 10-12 сантиметров, причем это показатель для одного человека. Для групп людей или транспортных средств требуется еще более массивный и прочный лед.
«В начале зимы лед едва достигает 5-7 сантиметров, что может удерживать вес человека, но уже при незначительном увеличении нагрузки — например, при шаге вдвоем — лед может треснуть и проломиться», — объясняет специалист по безопасности жизнедеятельности Надежда Тихоненко.
В начале сезона лед также еще не стабилизировался и не стал монолитным, он может быть разной толщины в зависимости от места: у берега он часто крепче, но уже в нескольких метрах от него быстро истончается. Кроме того, оттепели и перепады температур делают его менее прочным и более пористым, что приводит к опасности даже при достаточной, на первый взгляд, толщине. Рыбаки, выходящие на такой лед, подвергаются риску оказаться в ледяной воде, что крайне опасно и может привести к трагическим последствиям.
А потому Тихоненко требует запретить выход на лед в такой ранний сезон и требует установить патрули в зонах водоемов, чтобы отгонять от них голодных до рыбалки тюменцев.
Несмотря на предупреждения, которые регулярно распространяют тюменские службы, в текущем уже произошел один трагический инцидент. Житель Нижнетавдинского района, 48-летний рыбак, отправился на озеро Малое Аракчино, чтобы заняться своим любимым делом, но обратно он не вернулся. По информации, полученной от местных жителей, мужчина провалился под лёд, который ещё не успел окрепнуть. Его тело спасатели долго искали в водоеме.
Надежда Тихоненко также рекомендует вести в семьях рыбаков домашний надзор и не выпускать мужчин на рыбалку, пока лед не окрепнет окончательно. В пример женщина предлагает приводить уже произошедший инцидент.
«Мои предложения многим могут показаться странными, но однажды, я чуть не потеряла сына, который ушел на рыбалку. Его едва успели спасти. С тех пор своих мужчин до декабря я никуда не пускаю и другим женщинам не советую», — говорит специалист по безопасности.
Если же семейный надзор не помог и у выхода к озеру рыбака не остановили, то важно знать базовые меры предосторожности. Эксперт предложила 5 главных рекомендаций, которых необходимо придерживаться.
Проверка толщины льда. Каждый рыбак должен иметь с собой пешню или ледоруб, с помощью которых можно проверять прочность льда. Опытные рыболовы также рекомендуют пробивать отверстия на расстоянии каждые 10-15 метров, чтобы удостовериться, что толщина льда остается стабильной.
Использование спасательных средств. Перед выходом на лед стоит взять с собой спасательный жилет или хотя бы веревку. Наличие с собой длинной палки или шестика может помочь выбраться из пролома, если лед все же треснет. Важно также ходить по льду не в одиночку, а группой, чтобы в случае чего можно было быстро оказать помощь.
Выход на лед в дневное время. Многие происшествия случаются в темное время суток, когда видимость минимальна. Дневной свет позволяет лучше оценить состояние льда, а также дает возможность окружающим своевременно заметить и прийти на помощь в случае происшествия.
Отказ от алкоголя. Употребление алкоголя повышает риск несчастных случаев, так как притупляет чувство опасности и снижает реакцию. Алкоголь также значительно ускоряет процесс переохлаждения, если человек все же окажется в ледяной воде.
Следование рекомендациям и прогнозам МЧС. Регулярные предупреждения от МЧС и других служб спасения не должны игнорироваться. Обычно ведомства заранее информируют о том, когда лед на водоемах становится безопасным для передвижения. Важно прислушиваться к этим рекомендациям и не выходить на лед до официального разрешения.
Разрешения выходить на лед, кстати, рыбакам еще не давали, а значит, зимняя рыбалка еще запрещена. Так что пока стоит отложить снасти и не смотреть на экстремалов, которые в погоне за рыбой рискуют своей жизнью.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что нужно знать перед тем, как отправляться на зимнюю рыбалку в Тюменской области.