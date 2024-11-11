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Posted 11 ноября, 06:21

Published 11 ноября, 06:21

Modified 11 ноября, 06:30

Updated 11 ноября, 06:30

В ДТП па трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель из ЯНАО

На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельной аварии

11 ноября 2024, 06:21
Фото: ГАИ ТО.

В ДТП па трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель из ЯНАО

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла сегодня утром на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. На 160-м километре трассы в дорожное металлическое ограждение врезался 32-летний водитель Lada Granta, житель Муравленко (ЯНАО).

В результате столкновения части ограждения отлетели на встречный автомобиль Toyota Auris. Водитель Lada скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, пассажир отечественной легковушки, 33-летний брат погибшего, с ранениями был доставлен в больницу. Водитель и пассажиры Toyota Auris не постардали.

Видео: ГАИ ТО.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области, следственно-оперативная группа. В настоящее время участок трассы, где произошла смертельна авария, перекрыт. Движение осуществляется по одной полосе.

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