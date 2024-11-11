На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельной аварии

Posted 11 ноября, 06:21
Published 11 ноября, 06:21
Modified 11 ноября, 06:30
Updated 11 ноября, 06:30
В результате столкновения части ограждения отлетели на встречный автомобиль Toyota Auris. Водитель Lada скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, пассажир отечественной легковушки, 33-летний брат погибшего, с ранениями был доставлен в больницу. Водитель и пассажиры Toyota Auris не постардали.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области, следственно-оперативная группа. В настоящее время участок трассы, где произошла смертельна авария, перекрыт. Движение осуществляется по одной полосе.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб водитель Opel Mokkа, житель города Губкинский. Он врезался в большгруз.