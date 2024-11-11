На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельной аварии

В результате столкновения части ограждения отлетели на встречный автомобиль Toyota Auris. Водитель Lada скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, пассажир отечественной легковушки, 33-летний брат погибшего, с ранениями был доставлен в больницу. Водитель и пассажиры Toyota Auris не постардали.