Без следов рук: в Тюмени напечатают листовки об экстремизме на иностранных языках

Posted 8 ноября, 07:26
Published 8 ноября, 07:26
Modified 8 ноября, 07:30
Updated 8 ноября, 07:30
В документации указано, что памятки должны быть напечатаны в течение 15 дней после согласования с заказчиком их макетов. На разработку макетов листовок отводится семь дней.
Всего подрядная организация должна подготовить 20 тысяч листовок на азербайджанском, казахском, киргизском, таджикском языках. По пять тысяч листовок на каждом языке.
«Продукция должна быть новой, свободной от прав и притязаний третьих лиц, не заложенной или арестованной, не являющейся предметом судебных разбирательств. На тиражных листах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания краски, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок», — отмечено в документах.
Заявки на участие в закупке будут принимать до 14 ноября, подведение итогов запланировано на 18 ноября 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области в очередной раз пытается оформить кредит для закрытия дефицита бюджета. Власти намерены занять у банков на три года 6 миллиардов рублей.