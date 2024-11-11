Тюменскую школу атаковали полчища тараканов

Заметим, что в последнее время на противных насекомых жители Тюмени жаловаться гораздо чаще. Летом о полчищах тараканов сообщали жители дома на Прокопия Артамонова, центральной части города. Горожане тогда сообщали, что тараканы обитают не только в подъездах и квартирах, но и на улице, в том числе на деревьях.