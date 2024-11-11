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Posted 11 ноября, 06:06

Published 11 ноября, 06:06

Modified 11 ноября, 06:08

Updated 11 ноября, 06:08

Тюменскую школу атаковали полчища тараканов

Тюменскую школу атаковали полчища тараканов

11 ноября 2024, 06:06
Фото: 1MI.
Насекомые поселились в первом корпусе школы №22. По словам учащихся, прусаки ползают в раздевалках, в классах и коридорах по батареям и лавочкам, по питьевым фонтанчикам.
«Были каникулы у детей, можно было потравить тараканов, если они по трубам и около раковины ползают представьте сколько их в пищеблоке», — посетовала Наталья П. с ВК сообществе ЧС Тюмень.
Видео: Тюмень №1.
«Примите уже в конце концов меры. Если мой сын принесёт хоть одного таракана домой я отнесу этого таракана к директору школы», — написала в сообществе ВК «Снято на» Привет, сей час Тюмень» одна из родительниц.
Фото: Тюмень №1

Заметим, что в последнее время на противных насекомых жители Тюмени жаловаться гораздо чаще. Летом о полчищах тараканов сообщали жители дома на Прокопия Артамонова, центральной части города. Горожане тогда сообщали, что тараканы обитают не только в подъездах и квартирах, но и на улице, в том числе на деревьях.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени учащиеся одной из городских школ сняли бегающую по кабинету мышь. Откуда взялся в учебном учреждении грызун — неизвестно.

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