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Posted 3 ноября, 09:03

Published 3 ноября, 09:03

Modified 3 ноября, 09:03

Updated 3 ноября, 09:03

Тюменские таксисты жалуются на пассажирок, которые не платят за проезд

Кидают на деньги: тюменки начали обманывать водителей такси

3 ноября 2024, 09:03
Фото: 1MI.

Тюменские таксисты жалуются на пассажирок, которые не платят за проезд

По словам сотрудников таксофирм, чаще всего за проезд не платят представительницы прекрасного пола. Девушки зачастую «забывают» оплатить услугу такси.
«В такси я работаю почти 30 лет. Замечаю, что в последнее время чаще всего обманывают водителей таксофирм молодые девушки. Они не привязывают карту к приложению и говорят, что оплатят поездку через перевод в мобильном банке. А потом быстро выбегают из машины и исчезают. СМС-оповещения зачастую приходят не сразу, поэтому поступления денежных средств многие водители не дожидаются и уезжают на другой заказ. А уже позже обнаруживают, что деньги так и не дошли», — рассказал Ура.Ру один из водителей такси.

И добавил, что сервис денежные средства водителям не возвращает.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты начали брать дополнительную плату с пассажиров за предоставление услуги зарядить мобильный телефон или включить музыку. Цены начинаются от 50 рублей.

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