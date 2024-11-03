Кидают на деньги: тюменки начали обманывать водителей такси

Posted 3 ноября, 09:03
Published 3 ноября, 09:03
Modified 3 ноября, 09:03
Updated 3 ноября, 09:03
«В такси я работаю почти 30 лет. Замечаю, что в последнее время чаще всего обманывают водителей таксофирм молодые девушки. Они не привязывают карту к приложению и говорят, что оплатят поездку через перевод в мобильном банке. А потом быстро выбегают из машины и исчезают. СМС-оповещения зачастую приходят не сразу, поэтому поступления денежных средств многие водители не дожидаются и уезжают на другой заказ. А уже позже обнаруживают, что деньги так и не дошли», — рассказал Ура.Ру один из водителей такси.
И добавил, что сервис денежные средства водителям не возвращает.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты начали брать дополнительную плату с пассажиров за предоставление услуги зарядить мобильный телефон или включить музыку. Цены начинаются от 50 рублей.