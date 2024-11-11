nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 04:40

Published 11 ноября, 04:40

Modified 11 ноября, 06:29

Updated 11 ноября, 06:29

Фото от Ирины С.

Северное сияние озарило небо над Тюменью. ФОТО для тех, кто все проспал

11 ноября 2024, 04:40
Фото: ЧС Тюмень. Фото от Ирины С.

Северное сияние озарило небо над Тюменью сегодня ночью

Жители Тюменской области сегодня ночью могли наблюдать северное сияние. Редкое для региона явление спровоцировали мощная вспышка на Солнце и магнитная буря.
«На Солнце произошли спрогнозированные ранее процессы. 10 ноября ночью, около 03:15 по московскому времени, произошло событие M4.2 (не рекордное, но крепкое среднее), а в 15:06, была зарегистрирована уже вспышка M9.5, которой до балла X не хватило всего 5%. Взрыв произошёл в области 3889 вблизи направления на Землю», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН

По данным ученых, в течение всего дня воскресенья Земля находилась во власти геомагнитной активности. Ночью и утром были зафиксированы возмущения магнитосферы силой в 4 балла, днем — магнитная буря силой 5 баллов.

Северное сияние, СНТ Липовый островСеверное сияние, СНТ Липовый остров
Северное сияние, БерезнякиСеверное сияние, Березняки
Фото от Ирины СФото от Ирины С
Северное сияние, СНТ Липовый остров. Фото: ЧС Тюмень

По словам тюменцев, запечатлевших северное сияние, благодаря ясной безоблачной погоде сияние было очень хорошо видно.

д. Решетниковад. Решетникова
д. Решетниковад. Решетникова
д. Решетниковад. Решетникова
д. Решетниковад. Решетникова
д. Решетниковад. Решетникова
д. Решетникова. Фото: Евгений Бушуев
«Довольно мощно сияло. Не ожидал ни ясного неба, ни сияния, ну вот оно. Но сил идти снимать в поле не было, поэтому есть фотокадры только из кона», — поделился фото известный тюменский фотограф Евгений Бушуев.
Метеопаты, готовимся. График магнитных бурь на ноябрь 2024 года
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области в середине октября могли наблюдать в небе редкую комету Цзыцзиньшань — ATLAS. Ее было видно даже без специальной техники.

Читайте также:
На Тюмень надвигаются морозыМорозы и ветер: синоптики дали прогноз погоды в Тюмени на вторую неделю ноябряИтоги недели: убийство тюменской семьи, шуга на Туре, открытие крематория
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Северное сияние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика