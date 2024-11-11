Северное сияние озарило небо над Тюменью. ФОТО для тех, кто все проспал

Posted 11 ноября, 04:40
Published 11 ноября, 04:40
Modified 11 ноября, 06:29
Updated 11 ноября, 06:29
«На Солнце произошли спрогнозированные ранее процессы. 10 ноября ночью, около 03:15 по московскому времени, произошло событие M4.2 (не рекордное, но крепкое среднее), а в 15:06, была зарегистрирована уже вспышка M9.5, которой до балла X не хватило всего 5%. Взрыв произошёл в области 3889 вблизи направления на Землю», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН
По данным ученых, в течение всего дня воскресенья Земля находилась во власти геомагнитной активности. Ночью и утром были зафиксированы возмущения магнитосферы силой в 4 балла, днем — магнитная буря силой 5 баллов.
По словам тюменцев, запечатлевших северное сияние, благодаря ясной безоблачной погоде сияние было очень хорошо видно.
«Довольно мощно сияло. Не ожидал ни ясного неба, ни сияния, ну вот оно. Но сил идти снимать в поле не было, поэтому есть фотокадры только из кона», — поделился фото известный тюменский фотограф Евгений Бушуев.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области в середине октября могли наблюдать в небе редкую комету Цзыцзиньшань — ATLAS. Ее было видно даже без специальной техники.