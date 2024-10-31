Метеопаты, готовимся. График магнитных бурь на ноябрь 2024 года

Posted 31 октября, 01:00
Published 31 октября, 01:00
Modified 31 октября, 01:00
Updated 31 октября, 01:00
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, начало ноября обещает быть спокойным. Геоудары будут достигать от двух до трех баллов. Магнитосфера будет невозбужденная. Сильных солнечных вспышек не ожидается.
Первый серьезный скачок произойдет 11 ноября. Геоудары составят от четырех до пяти баллов, прогнозируются солнечные вспышки. Они продлятся до 12 ноября. 13 ноября будет заметен спад геомагнитной активности.
Далее непростой период ожидается уже 15 ноября. Геоудары вновь составят от четырех до пяти баллов. У метеочувствительных людей может разболеться голова.
В конце месяца прогнозируется средняя или сильная магнитная буря. Она наступит 24-25 ноября. Геоудары достигнут от пяти до шести баллов, обещают астрофизики. Геомагнитные возмущения будут продолжаться до конца последнего осеннего месяца.
По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию.
Разумеется, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.
Врачи советуют не напрягаться на работе и дома, практиковать глубокое дыхание и расслабление мышц для снятия напряжения, слушать расслабляющую музыку для релаксации, заниматься любимым делом, побольше спать.
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