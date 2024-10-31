nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 01:00

Published 31 октября, 01:00

Modified 31 октября, 01:00

Updated 31 октября, 01:00

Стал известен график магнитных бурь на ноябрь 2024 года в Тюменской области

Метеопаты, готовимся. График магнитных бурь на ноябрь 2024 года

31 октября 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney.

Стал известен график магнитных бурь на ноябрь 2024 года в Тюменской области

Стал известен прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на ноябрь 2024 года. Информация размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, начало ноября обещает быть спокойным. Геоудары будут достигать от двух до трех баллов. Магнитосфера будет невозбужденная. Сильных солнечных вспышек не ожидается.

Первый серьезный скачок произойдет 11 ноября. Геоудары составят от четырех до пяти баллов, прогнозируются солнечные вспышки. Они продлятся до 12 ноября. 13 ноября будет заметен спад геомагнитной активности.

Далее непростой период ожидается уже 15 ноября. Геоудары вновь составят от четырех до пяти баллов. У метеочувствительных людей может разболеться голова.

В конце месяца прогнозируется средняя или сильная магнитная буря. Она наступит 24-25 ноября. Геоудары достигнут от пяти до шести баллов, обещают астрофизики. Геомагнитные возмущения будут продолжаться до конца последнего осеннего месяца.

По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Разумеется, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.

Врачи советуют не напрягаться на работе и дома, практиковать глубокое дыхание и расслабление мышц для снятия напряжения, слушать расслабляющую музыку для релаксации, заниматься любимым делом, побольше спать.

Штормить будет два дня: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в небе над Тюменью взошла Суперлуна. Полнолуние 17 октября было третьим из четырех и самым близким Суперлунием 2024 года.

Читайте также:
В Тюмени появится новый приют для животныхВ Тюмени может стать больше многодетных семейВ Тюмени появится популярное уральское кафе, а также построят новый подземный переход
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика