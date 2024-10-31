Метеопаты, готовимся. График магнитных бурь на ноябрь 2024 года

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, начало ноября обещает быть спокойным. Геоудары будут достигать от двух до трех баллов. Магнитосфера будет невозбужденная. Сильных солнечных вспышек не ожидается.