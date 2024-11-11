На Тюмень надвигаются морозы

Posted 11 ноября, 01:08
Published 11 ноября, 01:08
Modified 11 ноября, 01:08
Updated 11 ноября, 01:08
В Тюмени 11 ноября синоптики обещают погоду без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -6…-7, ночью похолодает до -8…-9. Ветер будет дуть со скоростью 5,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11 закат в 16:32, продолжительность дня 8 часов 21 минута.
В Тобольске 11 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Утром и днем столбики термометров покажут -8…-9, в ночные часы опустятся до -10…-11. Скорость ветра составит 5,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:05, закат в 16:16, продолжительность дня 8 часов 11 минут.
В Ишиме 11 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега в течение дня. Утром и днем ожидается до -7…-6, в вечерние часы похолодает до -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью 5,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51 закат в 16:21, продолжительность дня 8 часов 30 минут.