На Тюмень надвигаются морозы

В Ишиме 11 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега в течение дня. Утром и днем ожидается до -7…-6, в вечерние часы похолодает до -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью 5,7 м/с.