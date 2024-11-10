Морозы и ветер: синоптики дали прогноз погоды в Тюмени на вторую неделю ноября

Синоптики рассказали, какая погода будет в Тюмени на следующей неделе

Начало новой рабочей недели в Тюменской области будет морозным. По прогнозам метеорологов, в ближайшие трое суток ночная температура воздуха будет опускаться до -5…-15, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше -5…-10.