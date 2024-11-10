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Posted 10 ноября, 12:43

Published 10 ноября, 12:43

Modified 10 ноября, 12:45

Updated 10 ноября, 12:45

Синоптики рассказали, какая погода будет в Тюмени на следующей неделе

Морозы и ветер: синоптики дали прогноз погоды в Тюмени на вторую неделю ноября

10 ноября 2024, 12:43
Фото: 1MI.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Тюмени на следующей неделе

Начало новой рабочей недели в Тюменской области будет морозным. По прогнозам метеорологов, в ближайшие трое суток ночная температура воздуха будет опускаться до -5…-15, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше -5…-10.

В понедельник, 11 ноября, на юге региона ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. -7…-12 ночью и до -5…-10 днем. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с, вероятно возникновение гололедных явлений.

Во вторник и среду существенно погода не изменится: небольшой снег в течение дня, ветер 7-12 м/с, -5…-11 в дневные часы и до -10…-15 ночью.

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В Тюмени в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха составит -5…-9, скорость ветра до 12 м/с.

Аналогичная погода сохранится до среды, 13 ноября, включительно. В четверг, 14 ноября, синоптики прогнозируют в областной столице осадки в виде снега с дождем и потепление до 0…-1.

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