Падают с деревьев: центр Тюмени заполонили полчища тараканов

Заметим, что в Тюмени преобладает такой вид тараканов как рыжий таракан или прусак. Это синантропный вид, который прекрасно может проживать в домах и квартирах. А в теплое время года данные насекомые могут спокойно жить на улице — теплая температура и высокая влажность создают идеальные условия для их существования и увеличения популяции.