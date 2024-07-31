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Центр Тюмени заполонили полчища тараканов

Падают с деревьев: центр Тюмени заполонили полчища тараканов

31 июля 2024, 04:52
Фото: 1MI

Центр Тюмени заполонили полчища тараканов

Настоящее логово тараканов обнаружили жители областной столицы на улице переулок Кольский. По словам горожан, насекомые обитают на улице — бегают по асфальту, сидят на деревьях.
«Центр города, переулок Кольский. Рядом поликлиника Нефтяник, детский сад, женская консультация. Во дворе стоит желтая будка и канализационный люк — там настоящий тараканник. Их просто тьма. Они уже по квартирам гуляют, если их не потравить, на зиму переберутся в наши дома. Тараканы даже сидят на деревьях и осыпаются, как ягоды», — пожаловались тюменцы.
Видео: Тюмень №1

Заметим, что в Тюмени преобладает такой вид тараканов как рыжий таракан или прусак. Это синантропный вид, который прекрасно может проживать в домах и квартирах. А в теплое время года данные насекомые могут спокойно жить на улице — теплая температура и высокая влажность создают идеальные условия для их существования и увеличения популяции.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в популярном заведении корейского стритфуда посетители заметили таракана. Администрация кафе заявила, что насекомое мигрировало из соседнего ресторана.

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