Падают с деревьев: центр Тюмени заполонили полчища тараканов

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
«Центр города, переулок Кольский. Рядом поликлиника Нефтяник, детский сад, женская консультация. Во дворе стоит желтая будка и канализационный люк — там настоящий тараканник. Их просто тьма. Они уже по квартирам гуляют, если их не потравить, на зиму переберутся в наши дома. Тараканы даже сидят на деревьях и осыпаются, как ягоды», — пожаловались тюменцы.
Заметим, что в Тюмени преобладает такой вид тараканов как рыжий таракан или прусак. Это синантропный вид, который прекрасно может проживать в домах и квартирах. А в теплое время года данные насекомые могут спокойно жить на улице — теплая температура и высокая влажность создают идеальные условия для их существования и увеличения популяции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в популярном заведении корейского стритфуда посетители заметили таракана. Администрация кафе заявила, что насекомое мигрировало из соседнего ресторана.