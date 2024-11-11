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Posted 11 ноября, 05:06

Published 11 ноября, 05:06

Modified 11 ноября, 05:08

Updated 11 ноября, 05:08

Улицы Тюмени парализовали 8-балльные пробки

Улицы Тюмени парализовали 8-балльные пробки

11 ноября 2024, 05:06
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Заторы зарегистрированы на Республики на участке от Одесской до Мельникайте, от Минской до Холодильниной, от Драмтеатра до Холодильной, от Максима Горького до Профсоюзной.

Также движение затруднено на 50 лет ВЛКСМ — от пруда Утиный до Профсоюзной, на Холодильной — от 50 лет ВЛКСМ до Республики. Наблюдаются пробки на 50 лет Октября, Профсоюзной, Мельникайте, Пермякова, Старом Тобольском тракте, Закалужской, Московском тракте и т. д.

Автовладельцы шутят, что данные пробки являются частью национального проекта.

«И чего мы здесь все стоим-то? Мы ехать будем или нет? Уже успел выспаться», — задаются вопросом водители.

В целом дорожная ситуация в городе, по данным 2 ГИС, оценивается в 8 баллов. Зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий.

Семибалльные пробки сковали тюменские автодороги
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2026 году начнется строительство второй объездной дороги. Проектная документация южного обхода города уже подготовлена и направлена на одобрение в госэкпертизу.

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