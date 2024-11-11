Улицы Тюмени парализовали 8-балльные пробки

Также движение затруднено на 50 лет ВЛКСМ — от пруда Утиный до Профсоюзной, на Холодильной — от 50 лет ВЛКСМ до Республики. Наблюдаются пробки на 50 лет Октября, Профсоюзной, Мельникайте, Пермякова, Старом Тобольском тракте, Закалужской, Московском тракте и т. д.