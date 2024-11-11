Улицы Тюмени парализовали 8-балльные пробки

Posted 11 ноября, 05:06
Published 11 ноября, 05:06
Modified 11 ноября, 05:08
Updated 11 ноября, 05:08
Также движение затруднено на 50 лет ВЛКСМ — от пруда Утиный до Профсоюзной, на Холодильной — от 50 лет ВЛКСМ до Республики. Наблюдаются пробки на 50 лет Октября, Профсоюзной, Мельникайте, Пермякова, Старом Тобольском тракте, Закалужской, Московском тракте и т. д.
Автовладельцы шутят, что данные пробки являются частью национального проекта.
«И чего мы здесь все стоим-то? Мы ехать будем или нет? Уже успел выспаться», — задаются вопросом водители.
В целом дорожная ситуация в городе, по данным 2 ГИС, оценивается в 8 баллов. Зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2026 году начнется строительство второй объездной дороги. Проектная документация южного обхода города уже подготовлена и направлена на одобрение в госэкпертизу.