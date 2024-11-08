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Posted 8 ноября, 07:06

Published 8 ноября, 07:06

Modified 8 ноября, 07:08

Updated 8 ноября, 07:08

В Тюмени досрочно завершено проектирование южного обхода города

Строительство второй объездной дороги в Тюмени начнется в 2026 году

8 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI.

В Тюмени досрочно завершено проектирование южного обхода города

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Строительство
Проект строительства второго кольца объездной дороги в Тюмени отправлен на госэкпертизу. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Положительное заключение по проекту власти планируют получить в течение 2025 года, к возведению автомобильной дороги намерены приступить в начале 2026 года.

«Строительство второго полукольца значительно улучшит напряженную дорожную ситуацию на улице Федюнинского. Окончательная стоимость реализации будет известна после проведения госэкспертизы. На данный момент она не изменилась и составляет порядка 20 миллиардов рублей», — сообщил РБК Тюмень Шустов.
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Как ранее сообщал губернатор Тюменской области Александр Моор, из федерального бюджета в 2026 году на эти цели будет выделено более 14 миллиардов рублей. Остальные средства привлекут из бюджета региона. Затраты на финансирование заложены в проекте бюджета на 2025 и 2026–2027 годы. По планам, в эксплуатацию второе транспортное кольцо сдадут до конца 2030 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства скоростной магистрали снесут рынок Южный, расположенный на улице Николая Чаплина. По предварительным данным, работы будут проведены в 2026–2031 годах.

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