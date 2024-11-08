Строительство второй объездной дороги в Тюмени начнется в 2026 году

Posted 8 ноября, 07:06
Published 8 ноября, 07:06
Modified 8 ноября, 07:08
Updated 8 ноября, 07:08
Положительное заключение по проекту власти планируют получить в течение 2025 года, к возведению автомобильной дороги намерены приступить в начале 2026 года.
«Строительство второго полукольца значительно улучшит напряженную дорожную ситуацию на улице Федюнинского. Окончательная стоимость реализации будет известна после проведения госэкспертизы. На данный момент она не изменилась и составляет порядка 20 миллиардов рублей», — сообщил РБК Тюмень Шустов.
Как ранее сообщал губернатор Тюменской области Александр Моор, из федерального бюджета в 2026 году на эти цели будет выделено более 14 миллиардов рублей. Остальные средства привлекут из бюджета региона. Затраты на финансирование заложены в проекте бюджета на 2025 и 2026–2027 годы. По планам, в эксплуатацию второе транспортное кольцо сдадут до конца 2030 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства скоростной магистрали снесут рынок Южный, расположенный на улице Николая Чаплина. По предварительным данным, работы будут проведены в 2026–2031 годах.