Строительство второй объездной дороги в Тюмени начнется в 2026 году

Как ранее сообщал губернатор Тюменской области Александр Моор, из федерального бюджета в 2026 году на эти цели будет выделено более 14 миллиардов рублей. Остальные средства привлекут из бюджета региона. Затраты на финансирование заложены в проекте бюджета на 2025 и 2026–2027 годы. По планам, в эксплуатацию второе транспортное кольцо сдадут до конца 2030 года.