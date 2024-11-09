Семибалльные пробки сковали тюменские автодороги

По данным 2 ГИС, в городе зарегистрировано около десятка дорожно-транспортных происшествий. Дорожная ситуация оценивается в 7 баллов. В настоящее время в Тюмени идет снег. По прогнозам метеорологов осадки ожидаются на протяжении всего дня.