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Posted 9 ноября, 08:45

Published 9 ноября, 08:45

Modified 9 ноября, 08:47

Updated 9 ноября, 08:47

Семибалльные пробки сковали тюменские автодороги

Семибалльные пробки сковали тюменские автодороги

9 ноября 2024, 08:45
Фото: 1MI.
Заторы зафиксированы в центре города на участке 50 лет ВЛКСМ — от Мельникайте до Мориса Тореза, на Республике — от Максима Горького до Профсоюзной.

Традиционно движение затруднено на Федюнинского — от ТЦ «Орион» до Червишевского тракте. Также в пробке стоят водители на Закалужской — от Червишевского до Московского тракте.

Фото: 2 ГИС

Затор наблюдается на Московском тракте (от Магниторгорской до Закалужской), на Червишевском тракте (в районе школы №69 произошло ДТП), путепроводах Мельникайте, Пермякова, улицах Ленина, Челюскинцев, Дамбовской, Тобольском тракте и других улицах.

По данным 2 ГИС, в городе зарегистрировано около десятка дорожно-транспортных происшествий. Дорожная ситуация оценивается в 7 баллов. В настоящее время в Тюмени идет снег. По прогнозам метеорологов осадки ожидаются на протяжении всего дня.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утром 7 ноября на автодорогах образовались 10-балльные пробки. Причиной их появления стал обрушившийся на областную столицу снегопад.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Снегопад
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