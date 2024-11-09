Семибалльные пробки сковали тюменские автодороги

Posted 9 ноября, 08:45
Published 9 ноября, 08:45
Modified 9 ноября, 08:47
Updated 9 ноября, 08:47
Традиционно движение затруднено на Федюнинского — от ТЦ «Орион» до Червишевского тракте. Также в пробке стоят водители на Закалужской — от Червишевского до Московского тракте.
Затор наблюдается на Московском тракте (от Магниторгорской до Закалужской), на Червишевском тракте (в районе школы №69 произошло ДТП), путепроводах Мельникайте, Пермякова, улицах Ленина, Челюскинцев, Дамбовской, Тобольском тракте и других улицах.
По данным 2 ГИС, в городе зарегистрировано около десятка дорожно-транспортных происшествий. Дорожная ситуация оценивается в 7 баллов. В настоящее время в Тюмени идет снег. По прогнозам метеорологов осадки ожидаются на протяжении всего дня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утром 7 ноября на автодорогах образовались 10-балльные пробки. Причиной их появления стал обрушившийся на областную столицу снегопад.