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Posted 11 ноября, 05:29

Published 11 ноября, 05:29

Modified 11 ноября, 05:31

Updated 11 ноября, 05:31

Цены на дачи в Тюмени снизятся на 10%

Загородное жилье в Тюмени может существенно подешеветь. Причина — дорогие кредиты

11 ноября 2024, 05:29
Фото: 1MI.

Цены на дачи в Тюмени снизятся на 10%

Сюжет
Недвижимость
По прогнозам экспертов, стоимость загородного жилья упадет на 5-10%. За исключением благоустроенных теплых домов, с отоплением, водоснабжением, ванной комнатой и туалетом в доме.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин отмечает, что в целом ожидается сокращение числа сделок из-за повышения стоимости кредитов. Поэтому в перспективе цены на загородное жилье могут снизиться.

Аналогичного мнения придерживается и руководитель дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Роман Малысевич. Эксперт отмечает, что из-за поднятия ставок по ипотеке спрос на загородные дома зимой упадет на 40%, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских риелторов за последние 12 месяцев заработок уменьшился на 30%. По словам специалистов, число сделок по продаже загородного жилья практически сократился до минимума, продажи новостроек снизились на 50%.

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