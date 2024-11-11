Загородное жилье в Тюмени может существенно подешеветь. Причина — дорогие кредиты

Posted 11 ноября, 05:29
Published 11 ноября, 05:29
Modified 11 ноября, 05:31
Updated 11 ноября, 05:31
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин отмечает, что в целом ожидается сокращение числа сделок из-за повышения стоимости кредитов. Поэтому в перспективе цены на загородное жилье могут снизиться.
Аналогичного мнения придерживается и руководитель дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Роман Малысевич. Эксперт отмечает, что из-за поднятия ставок по ипотеке спрос на загородные дома зимой упадет на 40%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских риелторов за последние 12 месяцев заработок уменьшился на 30%. По словам специалистов, число сделок по продаже загородного жилья практически сократился до минимума, продажи новостроек снизились на 50%.