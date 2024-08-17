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В Тюмени крысы пробираются в квартиры горожан через балконы

«Спокойно разгуливают по подъездам»: тюменцы жалуются на полчища грызунов

17 августа 2024, 07:00
Фото: 1MI

В Тюмени крысы пробираются в квартиры горожан через балконы

Жители Тюменской области жалуются на полчища крыс и тараканов в доме по улице Прокопия Артамонова, 4. По словам местных жителей, грызуны под обшивкой дома пробираются на верхние этажи и через незастекленные балконы проникают в квартиры. Тараканы же и вовсе спокойно и разгуливают по подъездам.

Жители отмечают, что управляющая компания регулярно отчитывается о проведенной дератизации и дезинсекции, но ситуация не улучшается. Усугубляет положение дел и то, что с дворовой территории нерегулярно вывозят мусор, а в подъездах проводят некачественную уборку.

Фото: 2 ГИС

Между тем, согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда», нормам СанПиН и Жилищному кодексу РФ, домоуправление обязано обеспечить жильцам дома безопасные условия проживания. В обязанности УК входят проведение дератизации, дезинсекции в подвалах, на чердаках, в подъездах многоквартирных домов. В случае, если управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов дома, следует обращаться в вышестоящие инстанции: Роспотрербнадзор, Госжилинспекцию, а также в прокуратуру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во дворе одного из домов в центре города тараканы обустроили себе настоящее логово. Насекомые облюбовали зеленую зону на переулке Кольский.

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