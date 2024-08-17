«Спокойно разгуливают по подъездам»: тюменцы жалуются на полчища грызунов

Между тем, согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда», нормам СанПиН и Жилищному кодексу РФ, домоуправление обязано обеспечить жильцам дома безопасные условия проживания. В обязанности УК входят проведение дератизации, дезинсекции в подвалах, на чердаках, в подъездах многоквартирных домов. В случае, если управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов дома, следует обращаться в вышестоящие инстанции: Роспотрербнадзор, Госжилинспекцию, а также в прокуратуру.