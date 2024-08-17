Массовая авария произошла под Тюменью. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
По предварительным данным, водитель Kia нарушил дистанцию и врезался в Suzuki. От удара иномарку отбросило на стоящий на дороге большегруз. В результате аварии травмы получили 54-летний водитель Suzuki и двое пассажиров авто — 51-летняя женщина и 16-летний подросток.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются. В целом за минувшие сутки на дорогах тюменского региона произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 20 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице Республики произошло массовое ДТП. Там столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.