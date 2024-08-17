Массовая авария произошла под Тюменью. Есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель Kia нарушил дистанцию и врезался в Suzuki. От удара иномарку отбросило на стоящий на дороге большегруз. В результате аварии травмы получили 54-летний водитель Suzuki и двое пассажиров авто — 51-летняя женщина и 16-летний подросток.