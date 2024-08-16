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Столкнулись лоб в лоб. В массовом ДТП в центре Тюмени пострадали трое человек

Столкнулись лоб в лоб. В массовом ДТП в центре Тюмени пострадали трое человек

16 августа 2024, 12:29
Фото: 1MI
Дорожный инцидент случился на улице Республики. В аварии пострадали трое человек. Подробностями с «Нашим городом» поделились в Госавтоинспекции Тюменской области.
Сюжет
ДТП

Массовая авария произошла на улице Республики в районе дома №264/4. Столкнулись три машины. Водитель одной из легковушек вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой. Одну из машин отбросило в сторону, она врезалась в третий автомобиль.

— В произошедшей аварии пострадали трое мужчин. У одного из них травмирована рука, — прокомментировала «Нашему городу» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального ведомства Анжела Борисова.

На месте ДТП работают представители ответственных служб. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в ДТП пострадала двухлетняя девочка. Отмечается, что ребенок перевозился в специальном удерживающем кресле.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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