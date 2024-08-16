Столкнулись лоб в лоб. В массовом ДТП в центре Тюмени пострадали трое человек

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Массовая авария произошла на улице Республики в районе дома №264/4. Столкнулись три машины. Водитель одной из легковушек вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой. Одну из машин отбросило в сторону, она врезалась в третий автомобиль.
— В произошедшей аварии пострадали трое мужчин. У одного из них травмирована рука, — прокомментировала «Нашему городу» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального ведомства Анжела Борисова.
На месте ДТП работают представители ответственных служб. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в ДТП пострадала двухлетняя девочка. Отмечается, что ребенок перевозился в специальном удерживающем кресле.