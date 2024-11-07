Тюменские власти хотят отдать под КРТ еще одну территорию на Лесобазе

Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября стало известно имя компании, которая займется реновацией в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова. Земельный участок площадью 1,09 гектаров выкупила компания «М-СТРОЙ» за 5 миллионов рублей.