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Posted 7 ноября, 08:28

Published 7 ноября, 08:28

Modified 7 ноября, 08:30

Updated 7 ноября, 08:30

Тюменские власти хотят отдать под КРТ еще одну территорию на Лесобазе

Тюменские власти хотят отдать под КРТ еще одну территорию на Лесобазе

7 ноября 2024, 08:28
Фото: 1MI.
Реновацию планируют провести в районе улицы Константина Заслонова. Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов на Градостроительном форуме.

По его словам, решение о проведении КРТ на данном земльном участке было рассмотрено в мэрии Тюмени на минувшей неделе.

«На всей этой территории у нас остается только одна локация в районе улицы Константина Заслонова, где нам следует обратить внимание на реновацию и улучшение жилищных условий граждан, которые там живут в настоящее время. На данный момент мы работаем над этим вопросом», — сообщил Иванов.

Информацию о том, что именно планируют построить в районе Константина Заслонова глава директор департамента земельных отношений и градостроительства не уточнил.

Власти Тюмени не нашли желающих проводить КРТ на Мелиораторов
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Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября стало известно имя компании, которая займется реновацией в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова. Земельный участок площадью 1,09 гектаров выкупила компания «М-СТРОЙ» за 5 миллионов рублей.

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