Тюменские власти хотят отдать под КРТ еще одну территорию на Лесобазе

Posted 7 ноября, 08:28
Published 7 ноября, 08:28
Modified 7 ноября, 08:30
Updated 7 ноября, 08:30
По его словам, решение о проведении КРТ на данном земльном участке было рассмотрено в мэрии Тюмени на минувшей неделе.
«На всей этой территории у нас остается только одна локация в районе улицы Константина Заслонова, где нам следует обратить внимание на реновацию и улучшение жилищных условий граждан, которые там живут в настоящее время. На данный момент мы работаем над этим вопросом», — сообщил Иванов.
Информацию о том, что именно планируют построить в районе Константина Заслонова глава директор департамента земельных отношений и градостроительства не уточнил.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября стало известно имя компании, которая займется реновацией в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова. Земельный участок площадью 1,09 гектаров выкупила компания «М-СТРОЙ» за 5 миллионов рублей.