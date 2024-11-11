В Тюмени резко выросла заболеваемость ОРВИ

Posted 11 ноября, 07:33
Published 11 ноября, 07:33
Modified 11 ноября, 07:35
Updated 11 ноября, 07:35
По данным ведомства, в настоящее время в Тюменской области преобладают вирусы негриппозной этиологии. По словам медиков, в регионе продолжается прививочная кампания. Вакцины поставили более 900 тысяч человек, что превышает 56% от общей численности. Всего для формирования коллективного иммунитета к вирусу прививку необходимо поставить не менее 60% населения.
Что касается уровня заболевамоемости COVID-19, то по данным на 5 ноября, за неделю в регионе было выявлено свыше 420 новых случаев. Более 50 человек госпитализировали, летальных исходов не зарегистрировано.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских поликлиниках в фильтрах наблюдаются очереди из заболевших пациентов. По словам горожан, приема врача приходится ждать порядка двух часов.