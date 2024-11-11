В Тюмени резко выросла заболеваемость ОРВИ

По данным ведомства, в настоящее время в Тюменской области преобладают вирусы негриппозной этиологии. По словам медиков, в регионе продолжается прививочная кампания. Вакцины поставили более 900 тысяч человек, что превышает 56% от общей численности. Всего для формирования коллективного иммунитета к вирусу прививку необходимо поставить не менее 60% населения.