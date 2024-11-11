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Posted 11 ноября, 07:33

Published 11 ноября, 07:33

Modified 11 ноября, 07:35

Updated 11 ноября, 07:35

В Тюмени резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Тюмени резко выросла заболеваемость ОРВИ

11 ноября 2024, 07:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
За минувшую неделю число заболевших простудными заболеваниями в тюменском регионе увеличилось на 7,5%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, в настоящее время в Тюменской области преобладают вирусы негриппозной этиологии. По словам медиков, в регионе продолжается прививочная кампания. Вакцины поставили более 900 тысяч человек, что превышает 56% от общей численности. Всего для формирования коллективного иммунитета к вирусу прививку необходимо поставить не менее 60% населения.

Что касается уровня заболевамоемости COVID-19, то по данным на 5 ноября, за неделю в регионе было выявлено свыше 420 новых случаев. Более 50 человек госпитализировали, летальных исходов не зарегистрировано.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских поликлиниках в фильтрах наблюдаются очереди из заболевших пациентов. По словам горожан, приема врача приходится ждать порядка двух часов.

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