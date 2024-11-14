Комфортное будущее: на чем тюменцы будут передвигаться через 50 лет

Posted 14 ноября, 10:36
Published 14 ноября, 10:36
Modified 14 ноября, 10:38
Updated 14 ноября, 10:38
По версии нейросети, через 50 лет в Тюмени, как и в других крупных городах, скорее всего, будут активно использоваться инновационные автомобили, которые значительно изменят городской транспорт и повседневную жизнь. Внедрение новых технологий, таких как автономные машины, электрические транспортные средства и беспилотные такси, окажет влияние на автомобили, которыми будут пользоваться тюменцы.
Предполагается, что автобусы с автономным управлением могут стать основой общественного транспорта. Электрические, беспилотные автобусы, вероятно, будут курсировать по маршрутам с высокой точностью, управляться централизованной системой, и передвигаться без водителей. Это позволит увеличить частоту рейсов и снизить затраты на обслуживание. Кроме того, электрический транспорт поможет снизить выбросы углекислого газа.
Так, в городе могут появиться автобусы-капсулы особого комфорта с высокой вместительностью
В будущем остановки будут оборудованы интерактивными сенсорными экранами и цифровыми табло. Эти дисплеи покажут не только расписание и время прибытия транспорта в реальном времени, но и информацию о загруженности, погоде, городских событиях и даже рекламу, адаптированную к интересам пользователей.
Остановки будут оснащены солнечными панелями и системами накопления энергии, что позволит им работать независимо от городской сети. Также возможны конструкции из переработанных и биоразлагаемых материалов, делая остановки экологичными и менее затратными для обслуживания.
Здания остановок будут более защищенными от ветра и холода, возможно, с подогреваемыми скамейками и панелями, поддерживающими комфортную температуру внутри. Некоторые остановки могут быть полностью закрытыми и оснащены системой климат-контроля для комфортного ожидания даже в экстремальные зимние месяцы.
Более того, остановки будут соединены с общей системой умного города и смогут автоматически реагировать на дорожные условия, предсказывать задержки и изменять маршруты, уведомляя пассажиров о возможных изменениях в режиме реального времени
Возможно, прогресс дойдет и до надземного транспорта, который будет быстро летать над городом, приземляя пассажиров к «остановкам». Через 50 лет воздушный общественный транспорт в Тюмени может включать высокотехнологичные виды транспорта, такие как дроны-такси, аэромобили и капсулы на магнитных рельсах.
Пока это только представления нейросети. Пока в планах утверждено лишь появление метробусов. Однако и их мы можем увидеть только к 2040-му году.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени в будущем могут запустить струнный транспорт, об этом рассказали местные власти.