Комфортное будущее: на чем тюменцы будут передвигаться через 50 лет

По версии нейросети, через 50 лет в Тюмени, как и в других крупных городах, скорее всего, будут активно использоваться инновационные автомобили, которые значительно изменят городской транспорт и повседневную жизнь. Внедрение новых технологий, таких как автономные машины, электрические транспортные средства и беспилотные такси, окажет влияние на автомобили, которыми будут пользоваться тюменцы.