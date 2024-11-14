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Posted 14 ноября, 10:36

Published 14 ноября, 10:36

Modified 14 ноября, 10:38

Updated 14 ноября, 10:38

Нейросеть показала, каким будет транспорт в Тюмени через 50 лет.

Комфортное будущее: на чем тюменцы будут передвигаться через 50 лет

14 ноября 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney. Нейросеть показала, каким будет транспорт в Тюмени через 50 лет.

Нейросеть показала, каким будет транспорт в Тюмени через 50 лет

Сюжет
Общественный транспорт
«Наш город» решил спросить у нейросети, каким будет общественный транспорт в Тюмени через 50 лет. По версии искусственного интеллекта в городе наконец-то появятся теплые остановки и не только.

Какой транспорт появится в Тюмени к 2074 году

По версии нейросети, через 50 лет в Тюмени, как и в других крупных городах, скорее всего, будут активно использоваться инновационные автомобили, которые значительно изменят городской транспорт и повседневную жизнь. Внедрение новых технологий, таких как автономные машины, электрические транспортные средства и беспилотные такси, окажет влияние на автомобили, которыми будут пользоваться тюменцы.

Транспорт в Тюмени через 50 лет.Транспорт в Тюмени через 50 лет.
Транспорт в Тюмени через 50 летТранспорт в Тюмени через 50 лет
Транспорт в Тюмени через 50 лет.. Фото: Изображение Midjourney
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Предполагается, что автобусы с автономным управлением могут стать основой общественного транспорта. Электрические, беспилотные автобусы, вероятно, будут курсировать по маршрутам с высокой точностью, управляться централизованной системой, и передвигаться без водителей. Это позволит увеличить частоту рейсов и снизить затраты на обслуживание. Кроме того, электрический транспорт поможет снизить выбросы углекислого газа.

Так, в городе могут появиться автобусы-капсулы особого комфорта с высокой вместительностью

Транспорт в Тюмени через 50 лет.Транспорт в Тюмени через 50 лет.
Транспорт в Тюмени через 50 лет.Транспорт в Тюмени через 50 лет.
Транспорт в Тюмени через 50 лет.Транспорт в Тюмени через 50 лет.
Транспорт в Тюмени через 50 лет.. Фото: Изображение Midjourney
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Как будут выглядеть остановки в 2074 году

В будущем остановки будут оборудованы интерактивными сенсорными экранами и цифровыми табло. Эти дисплеи покажут не только расписание и время прибытия транспорта в реальном времени, но и информацию о загруженности, погоде, городских событиях и даже рекламу, адаптированную к интересам пользователей.

Остановки будут оснащены солнечными панелями и системами накопления энергии, что позволит им работать независимо от городской сети. Также возможны конструкции из переработанных и биоразлагаемых материалов, делая остановки экологичными и менее затратными для обслуживания.

Здания остановок будут более защищенными от ветра и холода, возможно, с подогреваемыми скамейками и панелями, поддерживающими комфортную температуру внутри. Некоторые остановки могут быть полностью закрытыми и оснащены системой климат-контроля для комфортного ожидания даже в экстремальные зимние месяцы.

Более того, остановки будут соединены с общей системой умного города и смогут автоматически реагировать на дорожные условия, предсказывать задержки и изменять маршруты, уведомляя пассажиров о возможных изменениях в режиме реального времени

Остановки через 50 лет в Тюмени.Остановки через 50 лет в Тюмени.
Остановки через 50 лет в Тюмени.. Фото: Изображение Midjourney
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Появится ли надземный транспорт к 2074 году?

Возможно, прогресс дойдет и до надземного транспорта, который будет быстро летать над городом, приземляя пассажиров к «остановкам». Через 50 лет воздушный общественный транспорт в Тюмени может включать высокотехнологичные виды транспорта, такие как дроны-такси, аэромобили и капсулы на магнитных рельсах.

Воздушный транспорт в Тюмени в 2074 годуВоздушный транспорт в Тюмени в 2074 году
Воздушный транспорт в Тюмени в 2074 году. Фото: Изображение Midjourney

Пока это только представления нейросети. Пока в планах утверждено лишь появление метробусов. Однако и их мы можем увидеть только к 2040-му году.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени в будущем могут запустить струнный транспорт, об этом рассказали местные власти.

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