Итоги недели: арест сына депутата, ночная перестрелка у ТЦ, проблемы с автобусами

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В ночь со 2 на 3 июня у гипермаркета «Окей» заметили толпу, которая по разным оценкам состояла из 30-50 человек. Очевидцы говорят о том, что две противоборствующие группы выясняли отношения, дошло до драки и применения травматического оружия. На место приезжали врачи и правоохранители, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По социальным сетям и СМИ молниеносно начала распространяться версия, что участники драки — представители «Русской Общины» и одной из местных диаспор. Правда, представители действующих национальных организаций в городе эту версию не подтвердили.
Произошедшее также прокомментировали в правительстве Тюменской области, пояснив, что конфликт произошел на бытовой почве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, правоохранители устанавливают личности фигурантов происшествия. Источник редакции в силовых структурах указывает на то, что межнациональной основы в конфликте действительно нет.
Однако по социальным сетям уже разлетается версия о противостоянии некой группы ультраправых русских и представителей одной из диаспор. Мол, первые начали активно проявлять свою позицию и столкнулись с сопротивлением. Однако инсайдеры в силовых структурах говорят о том, что эта версия пока не больше, чем слух, у которого нет оснований.
«Нет у нас пока признаков того, что в городе ведется какая-то борьба двух агрессивно настроенных националистических группировок. Такая эскалация конфликта больше напоминает попытку создать конфликт в обществе», — сообщил инсайдер.
Появились подробности июньского ареста заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и главы девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка.
В материалах, опубликованных на сайте Мосгорсуда, указано, что по версии следствия Вахрин и Гоцык в день ареста пытались сбежать из страны. По версии адвокатов, они направлялись в зону специальной военной операции.
«Находясь на свободе, осознавая тяжесть и неотвратимость наказания, будучи документированным заграничным паспортом, Вахрин В.М. (Гоцык А.В.) может скрыться от предварительного следствия и суда. О намерении Вахрина В.М. скрыться от следствия и суда свидетельствуют его совместные и согласованные с Гоцыком А.В. действия, выраженные в предпринятой ими в ночное время 07.06.2024, то есть на следующий день после возбуждения уголовного дела, попытки вместе покинуть территорию России», — указано в ходатайстве, предоставленном в суд следователем.
Также отмечено, что у следствия имеются основания полагать, что находясь на свободе фигуранты дела могут угрожать свидетелям, находящимся в служебной зависимости от него, с целью дачи ими ложных показаний их интересах.
В настоящее время оба фигуранта дела находятся в СИЗО. Под стражей они будут находиться до 6 августа 2024 года.
Басманный суд Москвы отправил под стражу исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».
По версии следствия, Григорий Нак является фигурантом дела о взятке замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова. Суд избрал для сына тюменского депутата меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 1 сентября 2024 года.
На такой же срок в СИЗО отправлен экс-замгубернатора ЯНАО Воронов, которому предъявлено обвинение в получении взятку от представителей «Проектстройсервис» в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг, в фактически принадлежащим его семье жилому дому за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории округа.
Также до 1 сентября под стражу заключены фигуранты дела о взятке — архитектор проекта «Проектстройсервис» Эдуард Полянский и руководитель компании Максим Лясин.
В тюменской Туре начала прибывать вода. Подъем воды заметил тюменский рыбак Сергей Бакланов. Он установил на реке метки, чтобы видеть, как меняется уровень Туры.
«Где-то к 28 июня падение закончилось и воды начала прибывать. Второго июля поставил метку у старой овчинно-меховой фабрики — напротив устья Тюменки. Она скрылась вся в воде. За 3-4 дня воды прибыло сантиметров на 70-80», — сообщил рыбак.
Гидролог Сергей Демченко, оценив снимки и видео отметил, что скорее можно говорить о подъеме воды где-то на полметра. Однако такой внезапный скачок кажется ему удивительным, ведь объективных и естественных причин тому нет.
«У нас были ливни, но не той интенсивности, чтобы так поднять уровень воды. Больше похоже на сброс воды их водохранилища, как это недавно произошло в Челябинской области из-за чего начал подниматься Урал», — рассуждает эксперт.
Он также отмечает, если его версия верна, уровень воды в ближайшее время вернутся к былым значениям и на фоне жаркой погоды может продолжать снижаться.
Отметим, последний раз данный гидропоста были опубликованы 27 июня. Тогда уровень воды в реке составлял 83 сантиметра выше нуля поста.
Жители Тюмени продолжают жаловаться на состояние общественного транспорта. Если в 2019 году областная столица была признана городом с лучшими по стране автобусами и маршрутами, то к 2024 году упала аж на 35 место.
В настоящее время средний возраст автобуса в Тюмени — 6 с половиной лет. Хотя еще 5 лет назад этот показатель равнялся 4 с половиной годам. То есть сейчас тюменцы пользуются транспортом, который закупали как раз в 2017–2019 годах.
Но почему автопарк перестали обновлять? Первым делом стоит вспомнить об экс-главе городского департамента Игоре Фролове. Его задержали в 2021 году по подозрению в краже из городского бюджета. В суде удалось доказать, что чиновники его мать присвоили себе около 6,4 миллиона рублей бюджетных средств. Осужден он был только в 2023 году. Безусловно, такая потеря средств из бюджета могла сказаться на финансировании и развитии общественного транспорта.
Стоит заметить также, что у администрации города за последние годы менялись подрядчики, осуществляющие перевозки. Если раньше подавляющее большинство рейсов обслуживали местные ПАТП, то сейчас появились и иные компании и предприниматели, не все их них качественно выполняют работу и следят за качеством техники.
А потому сейчас в тюменских автобусах зачастую не работают кондиционеры, терминалы для самостоятельной оплаты.
Однако шанс на улучшение ситуации есть, новый глава города Максим Афанасьев пообещал заняться обновлением автопарка и снизить средний возраст автобусов до 4 с половиной лет. Городская администрация уже подала заявку в Минтранс на приобретение 225 новых автобусов. Также Афанасьев намерен решить вопрос с дефицитом водителей общественного транспорта.
По его мнению, его причина кроется в низкой заработной плате водителей. Следовательно, решить ее возможно при условии увеличении стоимости проезда.
Как правило, тюменцы негативно реагируют на повышение тарифов общественного транспорта, однако после высказывания главы города, многие заявили о согласии платить больше, если это будет гарантировать комфорт.