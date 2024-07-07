Итоги недели: арест сына депутата, ночная перестрелка у ТЦ, проблемы с автобусами

Однако по социальным сетям уже разлетается версия о противостоянии некой группы ультраправых русских и представителей одной из диаспор. Мол, первые начали активно проявлять свою позицию и столкнулись с сопротивлением. Однако инсайдеры в силовых структурах говорят о том, что эта версия пока не больше, чем слух, у которого нет оснований.