Вслед за коммуналкой в Тюмени подорожают продукты и услуги

Напомним, в Тюменской области с 1 июля выросли на 9,6% тарифы за коммунальные услуги. Отопление теперь стоит 1909,52 рубля, водоотведение — 29,12 рубля, кубометр воды подорожал до 46,03 рубля, электроэнергия теперь стоит 2 рубля 68 копеек. Также с 1 июля увеличилась на 2,5 рубля плата за капитальный ремонт — до 10 рублей за «квадрат».