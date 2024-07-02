Вслед за коммуналкой в Тюмени подорожают продукты и услуги

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
По словам тюменского экономиста, доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Ивана Вилкова, вероятнее всего, повышение цен будет носить ступенчатый характер.
«Потребители ощутят подорожание осенью — летом коммунальные расходы существенно ниже, чем зимой. Кроме того, снижаются цены на ряд продуктов (сезонные овощи, фрукты). Поэтому достаточно грамотный ход — повышать тарифы в летний период. Подорожание в таком случае походит мягче», — пояснил «Нашему Городу» Иван Вилков.
По его словам, подорожание товаров и услуг не будет пропорционально росту тарифов ЖКХ — рост цен сохранится на уровне инфляции.
Напомним, в Тюменской области с 1 июля выросли на 9,6% тарифы за коммунальные услуги. Отопление теперь стоит 1909,52 рубля, водоотведение — 29,12 рубля, кубометр воды подорожал до 46,03 рубля, электроэнергия теперь стоит 2 рубля 68 копеек. Также с 1 июля увеличилась на 2,5 рубля плата за капитальный ремонт — до 10 рублей за «квадрат».