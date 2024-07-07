Водители автобусов из Тюмени вошли в топ-10 самых богатых в стране

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:08
Самыми высокооплачиваемыми стали водители автобусов из Новосибирска (108,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (106 тысяч рублей), Рязани (103,8 тысячи рублей), Москвы (101,1 тысячи рублей) и Нижнего Новгорода (92,8 тысячи рублей).
По информации аналитиков, на сегодняшний день профессия водителя общественной транспорта входит в число дефицитных — наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников. Данная тенденция обусловлена развитием сети общественного транспорта в регионах России, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюменской области за последний год зарплата выросла на 19% и составила по итогам января-апреля 2024 года 77,3 тысячи рублей.