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Updated Сегодня, 06:08

Тюменские водители автобусов вошли число самых богатых в стране

Водители автобусов из Тюмени вошли в топ-10 самых богатых в стране

7 июля 2024, 06:06
Фото: 1MI

Тюменские водители автобусов вошли число самых богатых в стране

В среднем представители данной профессии зарабатывают 83,4 тысячи рублей. По уровню заработной платы тюменские водители находятся на седьмом месте рейтинга. Об этом сообщили аналитики «Авито Работы».

Самыми высокооплачиваемыми стали водители автобусов из Новосибирска (108,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (106 тысяч рублей), Рязани (103,8 тысячи рублей), Москвы (101,1 тысячи рублей) и Нижнего Новгорода (92,8 тысячи рублей).

По информации аналитиков, на сегодняшний день профессия водителя общественной транспорта входит в число дефицитных — наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников. Данная тенденция обусловлена развитием сети общественного транспорта в регионах России, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюменской области за последний год зарплата выросла на 19% и составила по итогам января-апреля 2024 года 77,3 тысячи рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Водители#Общественный транспорт#Новости тюмени#Зарплата#Водители автобусов
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