12-часовой задержкой рейса Тюмень — Анталья заинтересовались в прокуратуре

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
По данным ведомства, вылет в Турцию ожидают 220 пассажиров. 80 из них была предоставлена гостиница, остальные от данной услуги отказались.
В настоящее время, по данным онлайн-табло Рощино, уже завершена посадка.
Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад из-за позднего прибытия самолета из Антальи, были отложены на 2-4 часа вылеты двух рейсов в Турцию из Тюмени. Пассажирам пришлось ожидать посадки в самолет в накопителе с неработающим кондиционером.