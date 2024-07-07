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Прокуратура Тюменской области взяла под контроль задержанный рейс в Турцию

12-часовой задержкой рейса Тюмень — Анталья заинтересовались в прокуратуре

7 июля 2024, 09:55
Фото: 1MI

Прокуратура Тюменской области взяла под контроль задержанный рейс в Турцию

Ситуацию с задержкой рейса Тюмень — Анталья авиакомпании «Уральские авиалинии» взяла на контроль прокуратура Тюменской области. Борт должен был вылететь в 02:20 сегодня ночью, однако из-за технической неисправности судна, его отправку перенесли на 14:30.

По данным ведомства, вылет в Турцию ожидают 220 пассажиров. 80 из них была предоставлена гостиница, остальные от данной услуги отказались.

В настоящее время, по данным онлайн-табло Рощино, уже завершена посадка.

Фото: Аэропорт Рощино

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад из-за позднего прибытия самолета из Антальи, были отложены на 2-4 часа вылеты двух рейсов в Турцию из Тюмени. Пассажирам пришлось ожидать посадки в самолет в накопителе с неработающим кондиционером.

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