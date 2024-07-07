12-часовой задержкой рейса Тюмень — Анталья заинтересовались в прокуратуре

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад из-за позднего прибытия самолета из Антальи, были отложены на 2-4 часа вылеты двух рейсов в Турцию из Тюмени. Пассажирам пришлось ожидать посадки в самолет в накопителе с неработающим кондиционером.