16-летний водитель питбайка попал в жуткое ДТП в Тюмени. Он был пьян

Как выяснилось, питбайк юному тюменцу водителю подарила бабушка, но кататься на нем ему не разрешали. Воспользовавшись тем, что родителей нет дома, подросток решил покататься со своим приятелем. Перед поездкой водитель пил алкоголь — показания алкотестера составили 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.