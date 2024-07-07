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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Тюмени в ДТП попали двое подростков на питбайке

16-летний водитель питбайка попал в жуткое ДТП в Тюмени. Он был пьян

7 июля 2024, 07:44
Фото: ГАИ

В Тюмени в ДТП попали двое подростков на питбайке

Авария произошла в Тюмени сегодня ночью на улице Фармана Салманова. 16-летний водитель питбайка не справился с управлением транспортного средства и перевернулся.
Сюжет
Дети

В результате аварии тяжелые травмы получил 16-летний пассажир двухколесного транспорта. Также пострадал и водитель.

Видео: ГАИ

Как выяснилось, питбайк юному тюменцу водителю подарила бабушка, но кататься на нем ему не разрешали. Воспользовавшись тем, что родителей нет дома, подросток решил покататься со своим приятелем. Перед поездкой водитель пил алкоголь — показания алкотестера составили 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В настоящее время втоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

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