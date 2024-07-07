16-летний водитель питбайка попал в жуткое ДТП в Тюмени. Он был пьян

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В результате аварии тяжелые травмы получил 16-летний пассажир двухколесного транспорта. Также пострадал и водитель.
Как выяснилось, питбайк юному тюменцу водителю подарила бабушка, но кататься на нем ему не разрешали. Воспользовавшись тем, что родителей нет дома, подросток решил покататься со своим приятелем. Перед поездкой водитель пил алкоголь — показания алкотестера составили 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В настоящее время втоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее «Наш Город» писал, что в ДТП на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский накануне пострадали шесть человек. В том числе трое детей.