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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:34

В Тюмени на 10 часов задержали вылет самолета в Турцию

Ждем вылет 10 часов: тюменцы не могут улететь в Турцию из-за сломанного самолета

7 июля 2024, 07:17
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени на 10 часов задержали вылет самолета в Турцию

Воздушное судно должно было отправиться из Рощино еще 02:20, однако вылет перенесли на 12:30. По словам пассажиров, им сообщили, что задержка рейса произошла из-за поломки самолета.
«Борт прямо под окнами, его не ремонтируют, представители авиакомпании говорят, что в Тюмени нет таких технических специалистов. Когда смогут их доставить — неизвестно. Замену борта тоже не производят. Кормили только один раз — рано утром. Задержка 10 часов, люди голодные», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.

В справочной службе Рощино «Нашему Городу» пояснили, что вылет борта в Турцию задержан на 10 часов по техническим причинам. Планируется, что самолет отправится в Анталью из Тюмени в 12:30.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Москве были задержаны на несколько часов вылета самолетов в Тюмень. Причиной стал ураган, обрушившийся на столицу в ночь с 5 на 6 июля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Турция#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Рощино
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