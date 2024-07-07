Ждем вылет 10 часов: тюменцы не могут улететь в Турцию из-за сломанного самолета

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
«Борт прямо под окнами, его не ремонтируют, представители авиакомпании говорят, что в Тюмени нет таких технических специалистов. Когда смогут их доставить — неизвестно. Замену борта тоже не производят. Кормили только один раз — рано утром. Задержка 10 часов, люди голодные», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.
В справочной службе Рощино «Нашему Городу» пояснили, что вылет борта в Турцию задержан на 10 часов по техническим причинам. Планируется, что самолет отправится в Анталью из Тюмени в 12:30.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Москве были задержаны на несколько часов вылета самолетов в Тюмень. Причиной стал ураган, обрушившийся на столицу в ночь с 5 на 6 июля.