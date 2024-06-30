Падали в обморок: тюменцы застряли в душном зале на 4 часа в ожидании вылета в Турцию

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
По словам очевидцев, людям пришлось толпиться в одном зале, где не было не только кафе, но даже и сидячих мест для всех пассажиров — второй зал был закрыт. Между тем, на регистрацию пришлось приехать в аэропорт за 3 часа.
«Полный накопитель, не работает кондиционер, духота. Одному человеку стало плохо — вызывали медика. Второй зал открыли после кого, как ребёнку стало плохо», — рассказали очевидцы.
По словам тюменцев, представители аэропорта или компании игнорировали просьбы исправить ситуацию с кондиционером. Правда, спустя какое-то время в накопителе включили вытяжку.
Самолеты в Анталью из Тюмени были отправлены с опозданием от полутора до четырех часов. Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе Рощино, причиной задержек стало позднее прибытие самолетов.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне самолета Тюмень — Сочи пришлось возвращаться в Рощино из-за больной пенсионерки — 60-летняя женщина находилась в предынсультном состоянии.