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Published Сегодня, 03:35

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В Тюмени задержали вылет рейса в Турцию почти на 4 часа

Падали в обморок: тюменцы застряли в душном зале на 4 часа в ожидании вылета в Турцию

30 июня 2024, 03:35
Фото: 1MI

В Тюмени задержали вылет рейса в Турцию почти на 4 часа

Около семи часов пришлось сегодня провести в аэропорту Рощино тюменским отпускникам, вылетающим в Турцию. Рейс в Анталью авиакомпаний Ural Airlines был задержаны почти на четыре часа, вылет в Турцию Azur Air отложен на полтора часа.

По словам очевидцев, людям пришлось толпиться в одном зале, где не было не только кафе, но даже и сидячих мест для всех пассажиров — второй зал был закрыт. Между тем, на регистрацию пришлось приехать в аэропорт за 3 часа.

Видео: nashgorod.ru
«Полный накопитель, не работает кондиционер, духота. Одному человеку стало плохо — вызывали медика. Второй зал открыли после кого, как ребёнку стало плохо», — рассказали очевидцы.

По словам тюменцев, представители аэропорта или компании игнорировали просьбы исправить ситуацию с кондиционером. Правда, спустя какое-то время в накопителе включили вытяжку.

Видео: 1MI

Самолеты в Анталью из Тюмени были отправлены с опозданием от полутора до четырех часов. Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе Рощино, причиной задержек стало позднее прибытие самолетов.

Фото: Рощино

Ранее «Наш Город» писал, что накануне самолета Тюмень — Сочи пришлось возвращаться в Рощино из-за больной пенсионерки — 60-летняя женщина находилась в предынсультном состоянии.

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