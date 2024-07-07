Мигрант пытался изнасиловать тюменку. Его спугнули

В Тюмени мигрант пытался изнасиловать девушку

Инцидент произошел в субботу днем на улице Одесской. По словам свидетельницы ЧП, молодой человек азиатской внешности затащил девушку в кусты и попытался изнасиловать. К счастью, сделать ему это не удалось.