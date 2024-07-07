Мигрант пытался изнасиловать тюменку. Его спугнули

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
«Шла мимо Одесской, 26, со стороны трассы (где кусты и площадка для собак), заметила, что в кустах кто-то есть. Так как часто там вижу играющих детей, прошла мимо. Но потом услышала в свой адрес „девушка, помогите“. Я вернулась и увидела, что молодой человек азиатской внешности насильно держит там девушку. Когда я остановилась, он ее отпустил. Вместе с напуганной девушкой мы дошли до магазина „Магнит“. Все это время он шел за нами, в магазине также ходил по пятам. Спасибо большое мужчинам, что встали на нашу защиту. В итоге преследователь испугался и убежал», — сообщила очевидица произошедшего.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области наблюдается отток мигрантов. Из региона уезжают в срочном порядке иностранцы-нелегалы из-за участившихся рейдов силовиков.