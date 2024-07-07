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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Тюмени мигрант пытался изнасиловать девушку

Мигрант пытался изнасиловать тюменку. Его спугнули

7 июля 2024, 08:26
Фото: 1MI

В Тюмени мигрант пытался изнасиловать девушку

Инцидент произошел в субботу днем на улице Одесской. По словам свидетельницы ЧП, молодой человек азиатской внешности затащил девушку в кусты и попытался изнасиловать. К счастью, сделать ему это не удалось.
«Шла мимо Одесской, 26, со стороны трассы (где кусты и площадка для собак), заметила, что в кустах кто-то есть. Так как часто там вижу играющих детей, прошла мимо. Но потом услышала в свой адрес „девушка, помогите“. Я вернулась и увидела, что молодой человек азиатской внешности насильно держит там девушку. Когда я остановилась, он ее отпустил. Вместе с напуганной девушкой мы дошли до магазина „Магнит“. Все это время он шел за нами, в магазине также ходил по пятам. Спасибо большое мужчинам, что встали на нашу защиту. В итоге преследователь испугался и убежал», — сообщила очевидица произошедшего.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области наблюдается отток мигрантов. Из региона уезжают в срочном порядке иностранцы-нелегалы из-за участившихся рейдов силовиков.

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