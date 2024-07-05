Мигранты бегут из Тюмени из-за проверок силовиков. Но планируют вернуться

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Published Сегодня, 03:49
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«Граждане стран ближнего зарубежья действительно решили на время покинуть территорию Тюменской области, опасаясь проверок силовиков. Многие иностранцы намерены вернуться в регион осенью, когда основная часть рейдовых мероприятий будет завершена», — рассказал инсайдер Ура.Ру.
По его словам, в связи с оттоком мигрантов, в Тюменской области может возникнуть дефицит рабочей силы низкой квалификации. В частности, на стройках и на рынках.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени прошел Госавтоинспекции и миграционной службы по выявлению нелегалов-таксистов. Грубых нарушений в ходе проверок выявлено не было.