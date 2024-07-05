Мигранты бегут из Тюмени из-за проверок силовиков. Но планируют вернуться

Мигранты бегут из Тюмени из-за рейдов по выявлению нелегалов

В регионе наблюдается отток иностранцев. По словам инсайдеров, в срочном порядке из Тюменской области уезжают нелегалы, так как в июле в регионе запланированы рейды по выявлению мигрантов, находящихся в стране незаконно.