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Мигранты бегут из Тюмени из-за рейдов по выявлению нелегалов

Мигранты бегут из Тюмени из-за проверок силовиков. Но планируют вернуться

5 июля 2024, 03:49
Фото: 1MI

Мигранты бегут из Тюмени из-за рейдов по выявлению нелегалов

В регионе наблюдается отток иностранцев. По словам инсайдеров, в срочном порядке из Тюменской области уезжают нелегалы, так как в июле в регионе запланированы рейды по выявлению мигрантов, находящихся в стране незаконно.
«Граждане стран ближнего зарубежья действительно решили на время покинуть территорию Тюменской области, опасаясь проверок силовиков. Многие иностранцы намерены вернуться в регион осенью, когда основная часть рейдовых мероприятий будет завершена», — рассказал инсайдер Ура.Ру.

По его словам, в связи с оттоком мигрантов, в Тюменской области может возникнуть дефицит рабочей силы низкой квалификации. В частности, на стройках и на рынках.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени прошел Госавтоинспекции и миграционной службы по выявлению нелегалов-таксистов. Грубых нарушений в ходе проверок выявлено не было.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Нелегальные мигранты#Рейды
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