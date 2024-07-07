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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В Тюмени на 72% увеличилось число предложений от установщиков кондиционеров

Спрос вырос в два раза: тюменцы массово начали устанавливать кондиционеры

7 июля 2024, 06:56
Фото: 1MI

В Тюмени на 72% увеличилось число предложений от установщиков кондиционеров

Интерес жителей областной столицы к климатической технике подстегнула аномально жаркая погода. По данным аналитиков Авито, в этом году тюменцы стали на 116% чаще обращаться мастерам, обслуживающим кондиционеры.

В июне и вовсе интерес к услугам специалистов по работе с кондиционерами вырос на 147% по сравнению с маем. Одновременно с этим специалисты стали чаще на 72% предлагать свои услуги.

В среднем по Тюмени сегодня стоимость услуг по ремонту и обслуживанию кондиционеров составляет 15 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жаркая погода продержится до конца следующей недели. Уже в пятницу, 12 июля, температура воздуха опустится до +24. Сегодня максимальная температура воздуха составит +25…+27.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кондиционеры#Сфера услуг
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