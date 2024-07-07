Спрос вырос в два раза: тюменцы массово начали устанавливать кондиционеры

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В июне и вовсе интерес к услугам специалистов по работе с кондиционерами вырос на 147% по сравнению с маем. Одновременно с этим специалисты стали чаще на 72% предлагать свои услуги.
В среднем по Тюмени сегодня стоимость услуг по ремонту и обслуживанию кондиционеров составляет 15 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жаркая погода продержится до конца следующей недели. Уже в пятницу, 12 июля, температура воздуха опустится до +24. Сегодня максимальная температура воздуха составит +25…+27.