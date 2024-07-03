Участники перестрелки в Тюмени дали показания

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Молодые люди по очереди сообщают, что причиной конфликта стала словесная перепалка на пруду «Лесном». Подозреваемые отрицают обвинения в разжигании межнациональной розни.
«Причина — словесная перепалка. Потом кто-то выстрелил в воздух, мы разбежались. К „Русской общине“ не имеем никакого отношения», — заявляют участники конфликта.
Официально правоохранительными органами информация о задержании и допросе подозреваемых не публиковалась.
Ранее «Наш город» сообщал, что массовая драка со стрельбой произошла вечером, 3 июля. Полицейские возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле главы СК Бастрыкина.