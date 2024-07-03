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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Участники перестрелки в Тюмени дали показания

Участники перестрелки в Тюмени дали показания

3 июля 2024, 14:26
Фото: 1MI
Тюменцы, которые участвовали в массовой драке и перестрелке в районе ТЦ «Окей» в областной столице, дали первые показания. Кадры допроса публикует телеграмм-канал Readovka.

Молодые люди по очереди сообщают, что причиной конфликта стала словесная перепалка на пруду «Лесном». Подозреваемые отрицают обвинения в разжигании межнациональной розни.

«Причина — словесная перепалка. Потом кто-то выстрелил в воздух, мы разбежались. К „Русской общине“ не имеем никакого отношения», — заявляют участники конфликта.
Видео: Readovka

Официально правоохранительными органами информация о задержании и допросе подозреваемых не публиковалась.

Ранее «Наш город» сообщал, что массовая драка со стрельбой произошла вечером, 3 июля. Полицейские возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле главы СК Бастрыкина.

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