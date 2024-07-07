Две корзины за 1,5 часа: тюменские грибники поделились самыми урожайные местами

По словам грибников, две корзины красноголовиков можно набрать буквально за полтора часа. За дикоросами смело можно отправляться в лесные массивы в районе Московского, Червишевсского, Старотобольского, Ирбитского, Велижанского трактов, а также районе деревень Криводанова и Железный перебор. Лисички тюменцы советуют собирать в лесах, расположенных на территории Курганской области.