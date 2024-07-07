Две корзины за 1,5 часа: тюменские грибники поделились самыми урожайные местами

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По словам грибников, две корзины красноголовиков можно набрать буквально за полтора часа. За дикоросами смело можно отправляться в лесные массивы в районе Московского, Червишевсского, Старотобольского, Ирбитского, Велижанского трактов, а также районе деревень Криводанова и Железный перебор. Лисички тюменцы советуют собирать в лесах, расположенных на территории Курганской области.
«Возле дома, в узкой полоске леса по Московском тракте, буквально метров пять по ширине, по длине может 200 максимум. Каждое утро собираю по небольшому ведёрку», — хвастается Оксана С.
«Наконец-то в наших любимых борах проснулись грибницы. Появляются молодые подосиновики, целыми семьями. Поляны сыроежек и подберезовиков, а еще идет массовый слой боровиков», — сообщает Сергей К.
Помимо грибов в тюменских лесах активно зреет земляника и лесная клубника — жаркая погода способствует.
«В этом году ягод очень много — клубника лесная прямо вездесущая. Скоро поспеет по всем направлениям», — отмечает Ольга К.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на стихийных рынках на этой неделе начали продавать землянику. Стоимость небольшого стакана (объемом 0,5 л) составляет 600-700 рублей