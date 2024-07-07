nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Тюменские грибники поделились самыми урожайные местами

Две корзины за 1,5 часа: тюменские грибники поделились самыми урожайные местами

7 июля 2024, 10:54
Фото: 1MI

Тюменские грибники поделились самыми урожайные местами

В тюменских лесах начали появляться первые боровики, а также массово созревает лесная клубника и земляника. Любители тихой охоты хвастаются в социальных сетях своим «уловом» и раскрывают самые грибные места.

По словам грибников, две корзины красноголовиков можно набрать буквально за полтора часа. За дикоросами смело можно отправляться в лесные массивы в районе Московского, Червишевсского, Старотобольского, Ирбитского, Велижанского трактов, а также районе деревень Криводанова и Железный перебор. Лисички тюменцы советуют собирать в лесах, расположенных на территории Курганской области.

Московский трактМосковский тракт
Московский трактМосковский тракт
Московский трактМосковский тракт
Московский тракт
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Возле дома, в узкой полоске леса по Московском тракте, буквально метров пять по ширине, по длине может 200 максимум. Каждое утро собираю по небольшому ведёрку», — хвастается Оксана С.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Наконец-то в наших любимых борах проснулись грибницы. Появляются молодые подосиновики, целыми семьями. Поляны сыроежек и подберезовиков, а еще идет массовый слой боровиков», — сообщает Сергей К.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Помимо грибов в тюменских лесах активно зреет земляника и лесная клубника — жаркая погода способствует.

«В этом году ягод очень много — клубника лесная прямо вездесущая. Скоро поспеет по всем направлениям», — отмечает Ольга К.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на стихийных рынках на этой неделе начали продавать землянику. Стоимость небольшого стакана (объемом 0,5 л) составляет 600-700 рублей

Читайте также:
12-часовой задержкой рейса Тюмень — Анталья заинтересовались в прокуратуреМигрант пытался изнасиловать тюменку. Его спугнули16-летний водитель питбайка попал в жуткое ДТП в Тюмени. Он был пьян
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Ягоды#Грибы
Подпишитесь
Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО
5 июля, 08:03
День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции
5 июля, 07:20
Давно придумано японцами: тюменский миллионер поддержал идею сна на рабочем месте
5 июля, 05:47
Быстрый тест на эрудицию! Только 3% людей могут правильно ответить на эти вопросы
5 июля, 06:05
Когда начнет спадать жара в Тюмени? Подробный прогноз погоды на выходные
5 июля, 08:00
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы
5 июля, 02:16