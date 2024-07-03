nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Для Тюмени закупят еще 225 крупногабаритных автобусов

Для Тюмени закупят еще 225 крупногабаритных автобусов

3 июля 2024, 04:30
Фото: 1MI
Для Тюмени планируют закупить еще 225 автобусов, которые должны будут выйти на городские маршруты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нынешний глава города Максим Афанасьев.
Сюжет
Автобус

Соответствующая заявка от Тюмени уже была направлена в Министерство транспорта страны. Как рассказал Максим Афанасьев, закупить новые автобусы удастся при поддержке губернатора области Александра Моора, так власти Тюмени надеются полностью обновить автобусный автопарк, а также увеличить средний срок их эксплуатации на 4 с половиной года.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени планируют запустить новый автобусный маршрут. Он будет проходить от озера Круглого до Ж/Д вокзала.

Читайте также:
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск поймали нетрезвого водителя автобуса с вахтовикамиВ Тюмени запустят маршрут от озера Круглого до ж/д вокзалаСгоревшим на объездной автобусом заинтересовались в тюменской прокуратуре
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Водители автобусов
Подпишитесь
Строим замок из палок! Почему качество новостроек в Тюменской области ухудшается?
Вчера, 08:02
Вслед за коммуналкой в Тюмени подорожают продукты и услуги
Вчера, 07:55
В огонь, на север, в Африку. История тюменского вертолетчика, облетевшего полмира
Вчера, 13:31
Безумная красота! Почему тюменки стали чаще обращаться к пластическим хирургам?
Вчера, 09:36
Авто вслед за квартирой. Кому с 1 июля откажут в автокредитах?
Вчера, 10:08
Участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение
Вчера, 05:34