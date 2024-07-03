Для Тюмени закупят еще 225 крупногабаритных автобусов

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:36
Соответствующая заявка от Тюмени уже была направлена в Министерство транспорта страны. Как рассказал Максим Афанасьев, закупить новые автобусы удастся при поддержке губернатора области Александра Моора, так власти Тюмени надеются полностью обновить автобусный автопарк, а также увеличить средний срок их эксплуатации на 4 с половиной года.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени планируют запустить новый автобусный маршрут. Он будет проходить от озера Круглого до Ж/Д вокзала.