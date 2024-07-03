Для Тюмени закупят еще 225 крупногабаритных автобусов

Соответствующая заявка от Тюмени уже была направлена в Министерство транспорта страны. Как рассказал Максим Афанасьев, закупить новые автобусы удастся при поддержке губернатора области Александра Моора, так власти Тюмени надеются полностью обновить автобусный автопарк, а также увеличить средний срок их эксплуатации на 4 с половиной года.