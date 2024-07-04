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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Водитель автобуса в Тюмени пожаловался пассажирам на тяжёлую жизнь по громкой связи

Водитель автобуса в Тюмени пожаловался пассажирам на тяжёлую жизнь по громкой связи

4 июля 2024, 11:28
Фото: 1MI
Водитель автобуса №25 в Тюмени решил поделиться с пассажирами о невыносимых условиях труда, которые им приходится испытывать. Чтобы все его лучше расслышали — он свои жалобы выказывал через громкую связь.
Сюжет
Автобус

Информацию о водителе, у которого сдали нервы приводит портал URA.RU со ссылкой на свою читательницу. Как рассказала женщина, в какой-то момент мужчина включил громкую связь в автобусе и начал сетовать на то, что новый мэр Тюмени Максим Афанасьев решил закупить новые автобусы, но не решает кадровые вопросы, ведь водителей не хватает и им приходится перерабатывать.

После мужчина перешел на крик и начал обсуждать свои условия труда с кондуктором. Слышали водителя на весь автобус все пассажиры.

Ранее «Наш Город» публиковал большой материал о том, что не так с системой общественного транспорта в Тюмени. Выявить удалось далеко не одну проблему.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Водители автобусов
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