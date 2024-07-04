Водитель автобуса в Тюмени пожаловался пассажирам на тяжёлую жизнь по громкой связи

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Информацию о водителе, у которого сдали нервы приводит портал URA.RU со ссылкой на свою читательницу. Как рассказала женщина, в какой-то момент мужчина включил громкую связь в автобусе и начал сетовать на то, что новый мэр Тюмени Максим Афанасьев решил закупить новые автобусы, но не решает кадровые вопросы, ведь водителей не хватает и им приходится перерабатывать.
После мужчина перешел на крик и начал обсуждать свои условия труда с кондуктором. Слышали водителя на весь автобус все пассажиры.
Ранее «Наш Город» публиковал большой материал о том, что не так с системой общественного транспорта в Тюмени. Выявить удалось далеко не одну проблему.