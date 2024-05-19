Итоги недели: паводок, назначение Кухарука губернатором, массовое увольнение врачей

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
На этой неделе в Тюменской области вновь обострилась паводковая ситуация. Большая вода пришла в Вагайский район. Первым под удар попало село Большой Карагай. Обострил ситуацию прорыв дамбы в населенном пункте — буквально за 10 минут затопило все село, началась экстренная эвакуация местных жителей.
В настоящее время вода в Вагайском районе продолжает прибывать. По словам главы муниципалитета Сергея Сидоренко, уровень воды повышается в сутки на 15 сантиметров. Пик в Большом Карагае ожидается через 2-3 дня, в селе Вагай уровень воды в реке будет расти минимум 10 дней.
За последние сутки в районе села Вагай уровень воды в одноименной реке поднялся на 12 сантиметров — до отметки 770 сантиметров выше нуля поста.
Также прибывает вода в Иртыше — в районе гидропоста в Тобольске за последние 24 часа уровень увеличился на 9 сантиметров — 688 сантиметров выше нулевой отметки (критической является отметка 853 см). В Увате вода поднялась на 10 сантиметров — до 10,82 метра при критической отметке12,85 метра, в селе Демьянское — на 8 сантиметров до 880 сантиметров (критическая отметка 10,64 метра). В Тоболе в районе Иевлево уровень воды в поднялся на 9 сантиметров и достиг отметки 701 сантиметр выше нуля поста.
По прогнозам главы Минприроды России Александра Козлова, интенсивный рост уровня воды в Тоболе и Иртыше продлится до 25 мая. К концу месяца ожидается достижение максимальных отметок.
В регионе продолжается работа по борьбе с паводком — в муниципалитетах, которым угрожает большая вода, ведется работа по укреплению насыпей, дамб, проводится эвакуация населения. Всего в регионе эвакуировано около 7 тысяч человек, в пунктах временного размещения находятся 163 человека, в том числе 52 ребёнка.
На этой неделе инсайдеры распространили информацию о том, что мэр Тюмени Руслан Кухарук в ближайшее время пойдет на повышение — будет назначен на должность губернатора Кузбасса. Поводом для появление слухов послужило то, что президент Путин назначил губернатора Кемеровской области на должность министра энергетики РФ.
Инсадеры также сообщали, что кресло главы администрации Тюмени займет мэр Тобольска Максим Афанасьев.
«В связи с перестановками в правительстве с перспективой ухода тюменского мэра на повышение, резко оживились разговоры о скором уходе Афанасьева. Не в правительство конечно, пока в Тюмень, мэром», — сообщал тг-канал «Типичный Тобольск» со ссылкой на собственный источник в политтусовке.
В среду, 15 мая, была поставлена точка в данном вопросе — президент Путин назначил временно исполняющих обязанности глав пяти регионов, в том числе Кузбасса. Должность временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области занял председатель правительства Кузбасса Илья Середюк. Руслана Кухарука оставили в Тюмени.
Серьезный скандал произошел на этой неделе в отделении областной больницы №15 в Нижней Тавде — там массово подали заявления на увольнения сотрудники отделения скорой неотложной помощи. Причиной тому стало существенное урезание заработной платы.
«Всем сотрудникам увеличили размер окладной части, но при этом урезали все стимулирующие выплаты. Вследствие чего зарплаты резко уменьшились: кто-то получил меньше на 20 тысяч рублей, кто-то на 13 тысяч рублей, кто-то на 5 тысяч рублей. При этом объем работы остался прежним», — рассказала одна из сотрудниц ОБ №15.
Скандалом заинтересовались в прокуратуре — сотрудники ведомства выявили нарушения трудовых прав работников больницы. Также проверку организовал департамент здравоохранения Тюменской области. Сотрудники департамента провели встречу с работниками больницы и заявили, что все спорные моменты будут урегулированы в ближайшее время. Данное обещание департамент сдержал — медицинские работники ОБ №15 отозвали свои заявления на увольнение и продолжили работать.
Власти Тюмени выставили на продажу акции рынка «Центральный». Это следует из документации к лоту, которая размещена в открытом доступе.
Общее количество акций достигает более 195 тысяч, а номинальная стоимость каждой — одна тысяча рублей. Начальная стоимость лота составляет более 257 миллионов рублей.
Коммерсант, который приобретет акции, станет владельцем трехэтажного здания на улице Герцена общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Торги пройдут 31 мая на площадке «Российского аукционного дома».
В Тюменской области независимые эксперты озвучили топ-100 самых влиятельных персон в регионе. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.
В этом году топ-100 влиятельных людей Тюменской области возглавил Владимир Якушев — полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, бывший губернатор Тюменской области. Его влияние в регионе ни у кого не вызвало сомнений, все эксперты поставили ему максимальный балл.
На втором месте лидер рейтинга 2024 года — губернатор региона Александр Моор, который не так давно был переизбран на должность. Его пока не смогли сломить конфузные ситуации и громкие ЧС в регионе.
На третьем месте оказался руководитель управления ФСБ России по Тюменской области Владимир Овчинников, который в прошлом году не попал даже в тридцатку влиятельных. Примечательно, что в прошлом году почетное 3 место занимал другой силовик — прокурор Тюменской области Владислав Московских, но в 2024 году он упал на 5 место.