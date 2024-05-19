Итоги недели: паводок, назначение Кухарука губернатором, массовое увольнение врачей

Также прибывает вода в Иртыше — в районе гидропоста в Тобольске за последние 24 часа уровень увеличился на 9 сантиметров — 688 сантиметров выше нулевой отметки (критической является отметка 853 см). В Увате вода поднялась на 10 сантиметров — до 10,82 метра при критической отметке12,85 метра, в селе Демьянское — на 8 сантиметров до 880 сантиметров (критическая отметка 10,64 метра). В Тоболе в районе Иевлево уровень воды в поднялся на 9 сантиметров и достиг отметки 701 сантиметр выше нуля поста.