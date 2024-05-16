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Прокуратура проверит тюменскую больницу, из которой массово увольняются врачи

Скандалом с увольнением врачей из тюменской больницы заинтересовалась прокуратура

16 мая 2024, 08:07
Фото: 1MI

Прокуратура проверит тюменскую больницу, из которой массово увольняются врачи

Медики ОБ №15 села Нижняя Тавда начали массово увольняться из-за конфликта с главврачом и урезания зарплат. Прокуратура признала, что их трудовые права были нарушены.

Прокурору Нижнетавдинского района поручили провести проверку соблюдения прав работников Областной больницы №15 в Нижней Тавде. К проведению проверки будут привлечены специалисты региональной Госинспекции по труду и Росздравнадзора.

Ход и результаты проверки поставлены прокурором Тюменской области Владиславом Московских на личный контроль. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Также проверку организовал департамент здравоохранения Тюменской области. Сотрудники департамента провели встречу с работниками больницы и заявили, что все спорные моменты будут урегулированы в ближайшее время.

Как стало известно, сотрудники медучреждения массово написали заявления на увольнение из-за конфликта с главврачом. Работники выразили недовольство условиями труда и зарплатами, которые им внезапно урезали на 5-20 тысяч.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменские силовики инициировали проверку в комбинате школьного питания «Центральный». Организацию подозревают в нарушениях при проведении закупок.

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