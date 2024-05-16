Скандалом с увольнением врачей из тюменской больницы заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Прокурору Нижнетавдинского района поручили провести проверку соблюдения прав работников Областной больницы №15 в Нижней Тавде. К проведению проверки будут привлечены специалисты региональной Госинспекции по труду и Росздравнадзора.
Ход и результаты проверки поставлены прокурором Тюменской области Владиславом Московских на личный контроль. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также проверку организовал департамент здравоохранения Тюменской области. Сотрудники департамента провели встречу с работниками больницы и заявили, что все спорные моменты будут урегулированы в ближайшее время.
Как стало известно, сотрудники медучреждения массово написали заявления на увольнение из-за конфликта с главврачом. Работники выразили недовольство условиями труда и зарплатами, которые им внезапно урезали на 5-20 тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские силовики инициировали проверку в комбинате школьного питания «Центральный». Организацию подозревают в нарушениях при проведении закупок.