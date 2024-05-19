Пик ожидается через 2-3 дня: на тюменское село идет большая вода

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
На освободившихся от воды территориях ведутся работы по дезинфекция. Всего обработано 99 домов и 62 земельных участка в шести населенных пунктах Ишимского района.
В селе Вагай и деревне Второсалаирская сотрудники МЧС России ведут работы по укреплению временных насыпей. Проводится откачка воды. По словам главы муниципалитета Сергея Сидоренко, ведется постоянный мониторинг воды.
«В Большом Карагае пик ожидается через 2-3 дня, спад может начаться не раньше, чем через неделю. В селе Вагай уровень воды в реке будет расти минимум 10 дней», — сообщил Сидоренко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Минприроды РФ дали прогноз по пику паводка на реках Тобол и Иртыш. По предварительным данным, максимальных отметок уровень воды в реках достигнет к 25 мая.