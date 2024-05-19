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Более 60 домов продезинфицировали после паводка в Ишимском районе

Пик ожидается через 2-3 дня: на тюменское село идет большая вода

19 мая 2024, 11:30
Фото: 1MI

Более 60 домов продезинфицировали после паводка в Ишимском районе

В Тюменской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. В настоящее время в регионе остаются затопленными 277 жилых и 347 дачных домов, 8,2 тысячи приусадебных участков, 37 участков автодорог.

На освободившихся от воды территориях ведутся работы по дезинфекция. Всего обработано 99 домов и 62 земельных участка в шести населенных пунктах Ишимского района.

В селе Вагай и деревне Второсалаирская сотрудники МЧС России ведут работы по укреплению временных насыпей. Проводится откачка воды. По словам главы муниципалитета Сергея Сидоренко, ведется постоянный мониторинг воды.

«В Большом Карагае пик ожидается через 2-3 дня, спад может начаться не раньше, чем через неделю. В селе Вагай уровень воды в реке будет расти минимум 10 дней», — сообщил Сидоренко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Минприроды РФ дали прогноз по пику паводка на реках Тобол и Иртыш. По предварительным данным, максимальных отметок уровень воды в реках достигнет к 25 мая.

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