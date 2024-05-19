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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Прокуратура Тюмени взялась за историю с избиением ребенка

Агрессивные детки: в Тюмени подростки избили палкой ребенка

19 мая 2024, 10:13
Фото: 1MI

Прокуратура Тюмени взялась за историю с избиением ребенка

Жители тюменского дома по улице Дружбы стали свидетелями драки между подростками. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде дома.
Сюжет
Дети

На видео видно, как дети избивают ребенка палкой, слышен плач школьника. По словам местных жителей, данные подростки уже не в первый раз нападают на тех, кто слабее.

«Маме избитого мальчика надо обратить внимание, что у драчуна сначала был нож в руках! Вот это видео и предоставить полиции. Поставить на учёт и в спецприемник», — возмутились тюменцы.
«Вся эта жестокость идет из телефона, который они не выпускают из рук. Там столько жестокости, насилия, издевательства, убийства. Кажется, что безобидный мультик, а под смыслом скрывается обидеть или убить. Ну естественно и от родителей очень много зависит», — высказали мнение горожане.

По факту произошедшего ЧП прокуроры Центрального административного округа города начали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Там же добавили, что по факту драки между детьми проводит процессуальную проверку полиция. Ее ход и результаты находятся под контролем областной прокуратуры.

Ранее «Наш Город» писал, что в паблике «Русской общины» была опубликовано сообщение о том, что в тюменской школе №9 дети мигрантов «кошмарят» учащихся. Позже выяснилось, что данная информация является недостоверной — конфликтов в учебном заведении между школьниками нет.

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