Агрессивные детки: в Тюмени подростки избили палкой ребенка

Ранее «Наш Город» писал, что в паблике «Русской общины» была опубликовано сообщение о том, что в тюменской школе №9 дети мигрантов «кошмарят» учащихся. Позже выяснилось, что данная информация является недостоверной — конфликтов в учебном заведении между школьниками нет.