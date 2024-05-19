Агрессивные детки: в Тюмени подростки избили палкой ребенка

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
На видео видно, как дети избивают ребенка палкой, слышен плач школьника. По словам местных жителей, данные подростки уже не в первый раз нападают на тех, кто слабее.
«Маме избитого мальчика надо обратить внимание, что у драчуна сначала был нож в руках! Вот это видео и предоставить полиции. Поставить на учёт и в спецприемник», — возмутились тюменцы.
«Вся эта жестокость идет из телефона, который они не выпускают из рук. Там столько жестокости, насилия, издевательства, убийства. Кажется, что безобидный мультик, а под смыслом скрывается обидеть или убить. Ну естественно и от родителей очень много зависит», — высказали мнение горожане.
По факту произошедшего ЧП прокуроры Центрального административного округа города начали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Там же добавили, что по факту драки между детьми проводит процессуальную проверку полиция. Ее ход и результаты находятся под контролем областной прокуратуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в паблике «Русской общины» была опубликовано сообщение о том, что в тюменской школе №9 дети мигрантов «кошмарят» учащихся. Позже выяснилось, что данная информация является недостоверной — конфликтов в учебном заведении между школьниками нет.