Кто займет кресло мэра Тюмени после ухода Кухарука?

Следует заметить, что и Руслана Кухарука переводят на федеральную должность, и Афанасьева отправляют в Тюмень не в первый раз за последний год. В июле 2023 года в политтусовке бурно обсуждался уход главы администрации Тюмени. Причиной тому стало успешное окончание Кухаруком школы губернаторов РАНХиГС.