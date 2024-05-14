Кто займет кресло мэра Тюмени после ухода Кухарука?

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По данным источников из политтусовки, должность главы администрации Тюмени займет мэр Тобольска Максим Афанасьев.
«В связи с перестановками в правительстве с перспективой ухода тюменского мэра на повышение, резко оживились разговоры о скором уходе Афанасьева. Не в правительство конечно, пока в Тюмень, мэром», — сообщает тг-канал «Типичный Тобольск».
Следует заметить, что и Руслана Кухарука переводят на федеральную должность, и Афанасьева отправляют в Тюмень не в первый раз за последний год. В июле 2023 года в политтусовке бурно обсуждался уход главы администрации Тюмени. Причиной тому стало успешное окончание Кухаруком школы губернаторов РАНХиГС.
Главным претендентом на кресло главы администрации Тюмени тогда инсайдеры называли Максима Афанасьева, несмотря на то, что Тюмень и Тобольск являются городами с абсолютно противоположной спецификой.
Правда позже, в ноябре 2023 года, главный кандидат на должность мэра Тюмени сменился — им стал руководитель Главного управление строительства Тюменской области Павел Перевалов. Источники тогда сообщали, что Перевалова должны были назначить на должность главы Тюменского района, но губернатор Моор в последний момент передумал — решил оставить для главы ГУС кресло мэра Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне тг-канал «ПиГ» распространил информацию о том, что Рулан Кухарук в ближайшее время будет назначен на должность губернатора Кемеровской области. Нынешний глава Кузбасса займет пост министра энергетики РФ.