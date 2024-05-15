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Мэр Тюмени Руслан Кухарук губернатором Кемеровской области не будет

У нас отмена: мэр Тюмени Кухарук не поедет на Кузбасс

15 мая 2024, 07:35
Фото: Администрация Тюмени

Мэр Тюмени Руслан Кухарук губернатором Кемеровской области не будет

Слухи о повышении главы администрации Тюмени Руслана Кухарука до губернатора Кемеровской области окончательно развеяны. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав пяти регионов, в том числе Кузбасса.

Должность временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области занял председатель правительства Кузбасса Илья Середюк. Также назначены врио губернаторов в Хабаровском крае, Тульской, Курской, Калининградской областях. Выборы глав в этих регионах состоятся осенью 2024 года.

Напомним, ранее должность губернатора Кемеровской области прочили тюменскому мэру Руслану Кухаруку. На кресло главы администрации Тюмени качестве главного претендента называли мэра Тобольска Максима Афанасьева. Сам Кухарук заявлял, что уезжать из Тюмени никуда не собирается и будет работать здесь.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Администрация г.Тюмени#Тюменская область#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Путин
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