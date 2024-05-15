У нас отмена: мэр Тюмени Кухарук не поедет на Кузбасс

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Должность временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области занял председатель правительства Кузбасса Илья Середюк. Также назначены врио губернаторов в Хабаровском крае, Тульской, Курской, Калининградской областях. Выборы глав в этих регионах состоятся осенью 2024 года.
Напомним, ранее должность губернатора Кемеровской области прочили тюменскому мэру Руслану Кухаруку. На кресло главы администрации Тюмени качестве главного претендента называли мэра Тобольска Максима Афанасьева. Сам Кухарук заявлял, что уезжать из Тюмени никуда не собирается и будет работать здесь.