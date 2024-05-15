У нас отмена: мэр Тюмени Кухарук не поедет на Кузбасс

Напомним, ранее должность губернатора Кемеровской области прочили тюменскому мэру Руслану Кухаруку. На кресло главы администрации Тюмени качестве главного претендента называли мэра Тобольска Максима Афанасьева. Сам Кухарук заявлял, что уезжать из Тюмени никуда не собирается и будет работать здесь.