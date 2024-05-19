Пациента с тромбом в артерии мозга спасли тюменские медики

Уже через несколько дней после вмешательства пациент начал самостоятельно садиться и принимать пищу, а потом и вставать. Благодаря усилиям реабилитационной бригады и врача-невролога Екатерины Голубевой движения и речь пациента начали восстанавливаться. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.