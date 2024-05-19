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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Тобольские медики спасли пациента с тромбом в артерии мозга

Пациента с тромбом в артерии мозга спасли тюменские медики

19 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI

Тобольские медики спасли пациента с тромбом в артерии мозга

Тобольские медики спасли мужчину с острым тромбозом артерии головного мозга. Пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии — у него отсутствовала чувствительность и движения в левой половине тела, а также была нарушена речь.

По результатам КТ медики диагностировали острый тромбоз артерии головного мозга. В связи с чем приняли решение о проведении экстренной операции по удалению тромба. Операция длилась около трех часов и прошла успешно — эндоваскулярный хирург Андрей Прохорихин извлек из артерии тромб длиной 4 сантиметра.

Уже через несколько дней после вмешательства пациент начал самостоятельно садиться и принимать пищу, а потом и вставать. Благодаря усилиям реабилитационной бригады и врача-невролога Екатерины Голубевой движения и речь пациента начали восстанавливаться. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году откроют Майер-курорт «Марциаль». Там будут предоставлять услуги превентивной медицины.

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