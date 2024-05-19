Пациента с тромбом в артерии мозга спасли тюменские медики

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По результатам КТ медики диагностировали острый тромбоз артерии головного мозга. В связи с чем приняли решение о проведении экстренной операции по удалению тромба. Операция длилась около трех часов и прошла успешно — эндоваскулярный хирург Андрей Прохорихин извлек из артерии тромб длиной 4 сантиметра.
Уже через несколько дней после вмешательства пациент начал самостоятельно садиться и принимать пищу, а потом и вставать. Благодаря усилиям реабилитационной бригады и врача-невролога Екатерины Голубевой движения и речь пациента начали восстанавливаться. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году откроют Майер-курорт «Марциаль». Там будут предоставлять услуги превентивной медицины.